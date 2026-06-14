同じ団地で育った親友の“攻撃”に呆然。友達の顔をした敵「フレネミー」に傷つけられた40歳女性
SNSで「フレネミー」が話題になっている。これは友達（Friend）と敵（Enemy）を合わせた混成語で、「友達を装う敵」のこと。2000年ごろからテレビや雑誌で取り上げられてはいたが、ここへ来てまたネット上をにぎわせている。
【マンガ】「実は7年前に旦那と不倫してたんだ〜」女友達の衝撃告白に夫が言い放った「耳を疑う言葉」
そう言って苦笑するのはアリサさん（36歳）。同期のその友人とは言いたいことを言い合える仲だが、それでも彼女の「毒」には時々ムッとするという。
「私は長く付き合っている彼がいるんですが、互いにあまり結婚を意識していないんです。彼女もそれは知っているはずなのに、ふとした拍子に『やっぱり付き合いが長すぎると、男は若い女に走るよねえ』って。それではたと気づいたように『いや、あなたと彼は違うだろうけど』ととってつけたように言う。彼と待ち合わせていたとき、たまたま彼女に会ったことがあるんですが、あとから『彼、感じのいい人ね』と言いながら、『なんかでも、どこか日本人離れしているというか、すごく原始的な感じですてきじゃない？』と。原始的って何よと思ったんですが、彼、実はサル顔なんですよ。本人も私も気にしていないからいいけど、原始的って褒めてないだろって感じ」
「昨年の夏、フレンチスリーブのブラウスを着ていたら、『アリサって二の腕がかわいいね。ぷくぷくタルタルしてて』と触ってきたんです。気持ちいい、こんな柔らかい腕見たことないって。失礼でしょう」
冗談のつもりかもしれないが、「何かあったらこの人は私を裏切る可能性がある」とアリサさんは思っている。大事なことは彼女には明かさないことにしているそうだ。友達でいながら、いざというときは敵になる可能性が大きい。それこそがフレネミーかもしれない。
「小学校からの親友がいます。子どものころは同じ団地に住んでいて家庭環境も似ていたけど、高校を卒業したあたりから違う道を歩むようになった。それでも彼女はいつでも私の親友だと思っていました」
そういうのはマチコさん（40歳）だ。東京近郊で育ち、マチコさんは都内の大学に進学、親友のユミさんは専門学校へと進んだ。互いに将来の夢を叶える第一歩のはずだった。
「ただ、ユミは専門学校を中退してしまったんです。何があったのかはよく分からないけど、ある晩、呼び出されて『私には向いてない』という彼女に朝まで付き合いました。私は彼女を信じていたから、きっとまた自分の道を見つけると思ってた」
その気持ちが通じたのだろう、ユミさんは新たな道を見つけて勉強し直し、手に職をつけて着実にキャリアを重ねていった。マチコさんも大学卒業後、希望していた企業に就職したが、なかなか思うようにはいかなかった。そんなときも、ユミさんが「道は違うけど」と励ましてくれた。
「女の友情なんてあてにならないとよく言われるけど、私とユミには通用しないと思っていました」
「今まであなたがどんな生き方をしても信じてきたけど、これだけはダメだよって。でも相手は実際に別居しているし、離婚話も進んでいた。それは全部、書類などを見せてもらって分かっていることでした。なのにユミは大反対したあげく、連絡を断ちました」
その後、彼から連絡があった。ユミさんが彼を脅したのだという。自分のことを思っての行動だとマチコさんは感じたが、彼が言うには「脅したあげく、ボクを誘惑してきた」のだという。
「まさかと思いましたが、なんとかユミをつかまえて真相を問いただしたんです。そうしたら最初は『あんたが不倫するのは許せなかった』と言っていたのに、問い詰めていくと『あんただけ幸せになるなんて』と敵意剥き出しでした。ショックでしたね。私たち、ずっと友達だったよねと言ったら、『何でも持ってるあんたが嫌だった』と。そんなことを言われても、生き方は人それぞれですからね。ユミだって恋人がいた時期もあるけど、私は嫉妬なんてしなかった」
それ以来、ユミさんとは疎遠になっている。その彼とは結婚し、子どもにも恵まれた。風の便りではユミさんは元気らしい。子どものころのことを思い返すと会いたいと感じるときもあるが、あのときの傷は消えていないとも思う。
「長年の親友のはずが、本心ではこちらを友達だと思っていなかった。そういうのはいつまでも傷が疼（うず）きますね」
マチコさんは少し寂しそうにそう言った。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)
【マンガ】「実は7年前に旦那と不倫してたんだ〜」女友達の衝撃告白に夫が言い放った「耳を疑う言葉」
まるごと褒めようとしない友人「会社で仲よくしている友人がいるんですが、いつでも些細な毒があるんですよね。悪い人じゃないし、一人暮らしの私が風邪で寝込んだときなんて、すぐ食べられるようなものを運んでくれて、ぱっと作って『無理しちゃダメよ』とお礼をいう間もなく帰っていくような人。だけど、時々、毒がチラッとのぞくんですよね」
「私は長く付き合っている彼がいるんですが、互いにあまり結婚を意識していないんです。彼女もそれは知っているはずなのに、ふとした拍子に『やっぱり付き合いが長すぎると、男は若い女に走るよねえ』って。それではたと気づいたように『いや、あなたと彼は違うだろうけど』ととってつけたように言う。彼と待ち合わせていたとき、たまたま彼女に会ったことがあるんですが、あとから『彼、感じのいい人ね』と言いながら、『なんかでも、どこか日本人離れしているというか、すごく原始的な感じですてきじゃない？』と。原始的って何よと思ったんですが、彼、実はサル顔なんですよ。本人も私も気にしていないからいいけど、原始的って褒めてないだろって感じ」
大事なことは話せないそもそも容姿に言及すること自体、今はあまり許されることではないが、彼女はアリサさんの体型にも時々口を出してくる。
「昨年の夏、フレンチスリーブのブラウスを着ていたら、『アリサって二の腕がかわいいね。ぷくぷくタルタルしてて』と触ってきたんです。気持ちいい、こんな柔らかい腕見たことないって。失礼でしょう」
冗談のつもりかもしれないが、「何かあったらこの人は私を裏切る可能性がある」とアリサさんは思っている。大事なことは彼女には明かさないことにしているそうだ。友達でいながら、いざというときは敵になる可能性が大きい。それこそがフレネミーかもしれない。
道は違っても親友だと思っていた友達でありライバルでもあるという関係は珍しくない。だが、それはフェアな関係を維持しながら、切磋琢磨して成長していくという目標がなければ成立しにくい。友情も時を経て、互いの環境が変われば、変化が生じてくるものではないだろうか。
「小学校からの親友がいます。子どものころは同じ団地に住んでいて家庭環境も似ていたけど、高校を卒業したあたりから違う道を歩むようになった。それでも彼女はいつでも私の親友だと思っていました」
そういうのはマチコさん（40歳）だ。東京近郊で育ち、マチコさんは都内の大学に進学、親友のユミさんは専門学校へと進んだ。互いに将来の夢を叶える第一歩のはずだった。
「ただ、ユミは専門学校を中退してしまったんです。何があったのかはよく分からないけど、ある晩、呼び出されて『私には向いてない』という彼女に朝まで付き合いました。私は彼女を信じていたから、きっとまた自分の道を見つけると思ってた」
その気持ちが通じたのだろう、ユミさんは新たな道を見つけて勉強し直し、手に職をつけて着実にキャリアを重ねていった。マチコさんも大学卒業後、希望していた企業に就職したが、なかなか思うようにはいかなかった。そんなときも、ユミさんが「道は違うけど」と励ましてくれた。
「女の友情なんてあてにならないとよく言われるけど、私とユミには通用しないと思っていました」
交際に反対した友人がとった行動とは30代半ばでマチコさんは恋に落ちた。相手は離婚を前提に別居している既婚男性だった。それを聞いてユミさんが大反対した。
「今まであなたがどんな生き方をしても信じてきたけど、これだけはダメだよって。でも相手は実際に別居しているし、離婚話も進んでいた。それは全部、書類などを見せてもらって分かっていることでした。なのにユミは大反対したあげく、連絡を断ちました」
その後、彼から連絡があった。ユミさんが彼を脅したのだという。自分のことを思っての行動だとマチコさんは感じたが、彼が言うには「脅したあげく、ボクを誘惑してきた」のだという。
「まさかと思いましたが、なんとかユミをつかまえて真相を問いただしたんです。そうしたら最初は『あんたが不倫するのは許せなかった』と言っていたのに、問い詰めていくと『あんただけ幸せになるなんて』と敵意剥き出しでした。ショックでしたね。私たち、ずっと友達だったよねと言ったら、『何でも持ってるあんたが嫌だった』と。そんなことを言われても、生き方は人それぞれですからね。ユミだって恋人がいた時期もあるけど、私は嫉妬なんてしなかった」
それ以来、ユミさんとは疎遠になっている。その彼とは結婚し、子どもにも恵まれた。風の便りではユミさんは元気らしい。子どものころのことを思い返すと会いたいと感じるときもあるが、あのときの傷は消えていないとも思う。
「長年の親友のはずが、本心ではこちらを友達だと思っていなかった。そういうのはいつまでも傷が疼（うず）きますね」
マチコさんは少し寂しそうにそう言った。
(文:亀山 早苗（フリーライター）)