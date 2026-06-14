6月14日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。同日に阪神競馬場で行われた上半期のグランプリ・宝塚記念（G1・芝2200m）の予想結果を報告した。

前日の予想動画ではダノンデサイルを本命、クロワデュノールを対抗に指名していたマイ億君。結果は武豊騎乗のメイショウタバルが連覇を達成し、2着クロワデュノール、3着ダノンデサイルで決着した。

直前の豪雨も人気サイドで決着

レース発走前にはゲリラ豪雨が阪神競馬場を襲い、馬場状態は良馬場から重馬場へ変更。波乱を予感させる一戦となったが本命サイドで決まり、マイ億君はメイショウタバル、クロワデュノール、ダノンデサイルの3頭で3連複を的中させた。

動画冒頭では「ほらなっ！ 久しぶりに当たった〜」と満面の笑み。天皇賞・春からの7週連続G1シリーズでは的中から遠ざかっていたが、最終週の宝塚記念で待望の初的中となった。さらに宝塚記念自体も予想公開を始めてから5年目で初の的中となり、喜びもひとしおだった。

動画を見たファンからは、「マイ億君の当たりは俺たちの外れ」「呪いの雨ではなく恵みの雨になったな」「素直におめでとう！」「久々の的中でこっちまで嬉しい」など、様々なコメントが投稿されていた。