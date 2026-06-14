メンズからの親近感を勝ち取る♡ すっきり見えな【ストレートシルエット】コーデ3選

ベーシックな服だけでコーデを組むと、なんだか物足りなく見えることも。そこで今回は、縦のラインを強調してすっきり見せる「ストレートシルエット」のコーデを3つご紹介します。地味見えを回避しながら、親しみやすさもしゃれ感も叶えちゃお！

究極のシンプルはストレートシルエットを選ぶこと 全身ベーシックなアイテムで構成する“ノームコア”は、メンズからの親近感を勝ち取れる鉄板スタイル。とはいえ、シンプルだからこそ、女子からは地味と思われがち。でもそれ、シルエットで解消できるんです！

Cordinate 太めのボトムにはレイヤードを駆使してピタピタに やんちゃなデニムはトップスで甘さを。 ホールターブラウス 9,439円／ROSE FRANTZ、バッグ 9,466円／mucu and ebony（ともにHANA SHOWROOM）キャミソール 790円／GU ハーフパンツ 22,000円／CODE A（CODE A ルミネ新宿店）ミュール 10,450円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）ソックス／スタイリスト私物

Cordinate 縦のラインが生まれるロングスカートが優秀 ストレートシルエットのロングスカートが縦長効果抜群。全身のトーンをあわせつつ、オトナなチェック柄を取り入れることで、カジュアルな雰囲気に転ばない、レディなノームコアスタイルに仕上がる。 ポロニットトップス 10,450円／JILL by JILL STUART ルミネエスト新宿店 Iラインスカート 13,200円／Ungrid ミュール 8,910円／RANDA

Cordinate ミニワンピと同色のタイツでIラインをメイク プレーンなミニワンピのときは足元を遊ばせるのが最適解。靴まで白でまとめることで儚さを演出。 ジャカードチュニック 17,600円／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店）キャップ 5,500円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）レースタイツ 1,320円／靴下屋（Tabio）バッグ 6,490円、スピードキャットサンダル 10,780円／ともにプーマ 撮影／藤原宏（Pygmy Company）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）

村瀬紗英

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

本田紗来