メンズからの親近感を勝ち取る♡ すっきり見えな【ストレートシルエット】コーデ3選
ベーシックな服だけでコーデを組むと、なんだか物足りなく見えることも。そこで今回は、縦のラインを強調してすっきり見せる「ストレートシルエット」のコーデを3つご紹介します。地味見えを回避しながら、親しみやすさもしゃれ感も叶えちゃお！
究極のシンプルはストレートシルエットを選ぶこと
全身ベーシックなアイテムで構成する“ノームコア”は、メンズからの親近感を勝ち取れる鉄板スタイル。とはいえ、シンプルだからこそ、女子からは地味と思われがち。でもそれ、シルエットで解消できるんです！
Cordinate 太めのボトムにはレイヤードを駆使してピタピタに
やんちゃなデニムはトップスで甘さを。
Cordinate 縦のラインが生まれるロングスカートが優秀
ストレートシルエットのロングスカートが縦長効果抜群。全身のトーンをあわせつつ、オトナなチェック柄を取り入れることで、カジュアルな雰囲気に転ばない、レディなノームコアスタイルに仕上がる。
Cordinate ミニワンピと同色のタイツでIラインをメイク
プレーンなミニワンピのときは足元を遊ばせるのが最適解。靴まで白でまとめることで儚さを演出。
撮影／藤原宏（Pygmy Company）、三つ葉ちひろ スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／村瀬紗英、三浦理奈、本田紗来（以上本誌専属）
村瀬紗英
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
本田紗来