【30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]】 6月20日 発売予定 価格：3,300円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」のパッケージ画像を公開した。発売は6月20日を予定しており、価格は3,300円。

今回「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、クマのパーカーをかぶったメルンジャの可愛らしい姿が描かれたデザインとなっている。

また「30MS SIS-J00 メルンジャ[カラーA]」以外にも、6月20日に発売予定の「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.13 ツインテール1[イエロー5]/ツインテール10[ピンク3]/ミディアムヘア7[ブルー2]/ミディアムヘア8[ブラック1]」のパッケージ画像もそれぞれ公開している。

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.13 ツインテール1[イエロー5]」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.13 ツインテール10[ピンク3]」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.13 ミディアムヘア7[ブルー2]」

「30MS オプションヘアスタイルパーツVol.13 ミディアムヘア8[ブラック1]」

(C)BANDAI SPIRITS 2021