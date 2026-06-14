スロギーのZERO FeelⓇLightが夏に活躍！さらっと快適な人気シリーズをチェック

気温も湿度も高まる夏は、インナー選びが快適さを左右する大切なポイント。そんな季節にぴったりなのが、スロギーの人気シリーズ「ZERO FeelⓇLight」です。通気性と速乾性に優れた軽やかな素材と、しめつけを感じにくいストレスフリーな設計で、汗ばむ日も心地よく過ごせるのが魅力。毎日の通勤やお出かけはもちろん、おうち時間まで幅広く活躍する注目のインナーシリーズをご紹介します♡

夏を快適にする軽やかな着け心地

「ZERO FeelⓇLight」は、薄く軽い素材を採用し、さらりとした肌ざわりを実現したインナーシリーズです。通気性と速乾性に優れているため、汗をかきやすい季節でも快適な状態をキープ。

蒸れやベタつきが気になる夏でも、軽やかな着け心地を楽しめます。

また、縫い目のない設計により肌への刺激を抑え、自然にフィットするのもポイント。アウターにラインが響きにくいため、薄手のトップスやワンピースを着る機会が増える夏にも活躍してくれます。

暑さを我慢するのではなく、快適なインナーを選ぶことで毎日をもっと心地よく過ごせそうですね。

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豊富なラインアップとカラー展開

ラインアップは「N-Top」が3,960円（税込）から、「N-Top2」が4,180円（税込）から、「BV」が5,500円（税込）、ショーツが1,980円（税込）から展開されています。

カラーはブラック、サンドベージュ、フラミンゴ、ライトブルーの全4色。ベーシックで使いやすいカラーから、気分が明るくなる華やかなカラーまでそろっているため、好みに合わせて選べます。

サイズはM、L、LLの3サイズ展開。自分に合ったサイズを選びやすく、毎日のインナーとして取り入れやすいのもうれしいポイントです。

通勤からおうち時間まで幅広く活躍

「ZERO FeelⓇLight」は、夏の通勤や外出時はもちろん、長時間の移動やアクティブなシーンにもおすすめです。軽量でフィット感がありながらも締め付け感が少ないため、長時間着用しても快適に過ごせます。

さらに、自宅でのリラックスタイムにもぴったり。肌にやさしくフィットする設計なので、休日やおうち時間をゆったり過ごしたいときにも重宝します。

2026年5月下旬より全国のトリンプ店舗および公式オンラインストアで販売されており、夏のインナー選びに悩む方にぜひチェックしてほしいシリーズです♪

今年の夏は快適インナーで心地よく

暑さや湿気による不快感を少しでも軽減したい方にとって、「ZERO FeelⓇLight」は心強い存在になりそうです。

軽さ、通気性、速乾性、そしてストレスフリーな着け心地を兼ね備えたシリーズは、毎日を快適にサポートしてくれます。

ブラック、サンドベージュ、フラミンゴ、ライトブルーの4色とM・L・LLのサイズ展開で、自分にぴったりの一枚を見つけられるはず。

今年の夏は、軽やかなインナーとともに心地よい毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか♡