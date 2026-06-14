俳優の比嘉愛未さん（40）が14日、初となるエッセイ集の発売記念会見に登場。この日、誕生日を迎えて40歳になった比嘉さんが今後の目標を語りました。

比嘉愛未エッセイ集『またね。』は、去年デビュー20周年を迎えた比嘉さんが『仕事』『恋愛』『結婚』『家族』など、25編の多彩なテーマで本音をつづっているほか、故郷・沖縄での思い出の地を巡るフォトストーリーや、Q＆Aも収録しています。

■初エッセイ集「自分自身の分身を生み出したかのような気持ち」

比嘉さんは、著書について「私自身のありのままの言葉をつづっているので、自分自身の分身を生み出したかのような気持ちで、すごくうれしいですね」と語りました。

■サプライズの花束に笑顔 憧れの女性を語る

この日、40歳の誕生日を迎えた比嘉さん。心境について「朝目覚めたときにどういう気持ちになるんだろうって思っていたら、これからの40代が楽しみでしょうがなくなったんですね」と語り、40代の目標について「ここからは新しい幕開けといいますか。作品でいうと、シリーズ１･２･３（の後の）シリーズ4が始まったみたいな気持ちで、すごく楽しみなので、そこはチャレンジも臆することなく挑み続けて。…なんですけど、今まで培ってきた経験だったり、自信を持ってもっと穏やかに柔軟性を持って過ごしていけたら」と語りました。

そして、サプライズで大きな花束を贈られると「ちょっと今、泣くのこらえましたよ」と笑顔を見せた比嘉さん。「20年前のことを今ふと思い返して、いろいろな覚悟を持って一人で上京してきた私に今、“よく頑張ったね”って言ってあげたいですね。この景色を見られるなんて、想像もしてなかったりします。“その気持ちを大切に突き進めば最高な未来が待っているよ”って言ってあげたくなりました」とデビュー当時を振り返りました。

最後に、憧れの女性について「私の大好きな祖母・おばあですね。99歳まで生きて、自立したとってもステキな女性なので、そこまで行けるように、もちろん俳優も続けつつ、人間修行も頑張っていきたいと思います」と今後の生き方について意気込みました。