【キャバ嬢の真夏の暑さに負けないメイク術】“無敵”直しいらずの金箔入り下地＆パウダーの組み合わせ「徹底的に毛穴に塗り込む」汗にも耐えられる方法とは
【モデルプレス＝2026/06/14】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のあむ、きほ、こころ、りなにインタビューを実施し、今年の夏やりたいことを聞いた。
【写真】人気キャバ嬢の美脚際立つドレス姿
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「CEZANNE」（セザンヌ）の「皮脂テカリ防止下地」＆「PERFECT DIARY」（パーフェクトダイアリー）のパウダー＞
夏は「CEZANNE」の「皮脂テカリ防止下地」を使っています。パウダーは粒子の細かいものを選んで、シーズン毎に新しい商品を試しているのですが、特に良かったのは「PERFECT DIARY」。なかなか崩れないし、前髪を下ろした状態でも蒸れなかったので、今年も使おうかなと思います。パウダーのポイントは入念に肌に叩き込むこと！
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「COSME DECORTE」（コスメデコルテ）の「コンフォート デイミスト」＞
「COSME DECORTE」の「コンフォート デイミスト」をかければメイクが崩れなくなります。
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「イヴ・サンローラン」の下地＆「MAKE UP FOR EVER」（メイクアップフォーエバー）のパウダー＞
「イヴ・サンローラン」の金箔が入った「ラディアント タッチ ブラープライマー」という下地が皮脂に強くて、徹底的に毛穴に塗り込むようにしています。夏は特に毛穴から出る汗の量が多くなってしまうので、4プッシュほど使っていて。パウダーは「MAKE UP FOR EVER」が直しいらず！「花西子」のパウダーもおすすめです。「イヴ・サンローラン」と「MAKE UP FOR EVER」のダブルパンチは無敵だと思います。
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「ESTEE LAUDER」（エスティ ローダー）の「ダブルウェア ステイインプレイスメークアップ」＆「LAURA MERCIER」（ローラ メルシエ）のパウダー＞
口コミなどを参考にして、下地・ファンデーション・パウダーを効果的に組み合わせるようにしています。口コミサイトでずっと1位なほど人気な「ESTEE LAUDER」の「ダブルウェア ステイインプレイスメークアップ」という下地と、「LAURA MERCIER」（ローラ メルシエ）のパウダーの組み合わせが最強で、1日働いても崩れないです。ややマットですが、崩れの心配はいりません！
（modelpress編集部）
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◆あむ
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「CEZANNE」（セザンヌ）の「皮脂テカリ防止下地」＆「PERFECT DIARY」（パーフェクトダイアリー）のパウダー＞
◆きほ
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「COSME DECORTE」（コスメデコルテ）の「コンフォート デイミスト」＞
「COSME DECORTE」の「コンフォート デイミスト」をかければメイクが崩れなくなります。
◆こころ
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「イヴ・サンローラン」の下地＆「MAKE UP FOR EVER」（メイクアップフォーエバー）のパウダー＞
「イヴ・サンローラン」の金箔が入った「ラディアント タッチ ブラープライマー」という下地が皮脂に強くて、徹底的に毛穴に塗り込むようにしています。夏は特に毛穴から出る汗の量が多くなってしまうので、4プッシュほど使っていて。パウダーは「MAKE UP FOR EVER」が直しいらず！「花西子」のパウダーもおすすめです。「イヴ・サンローラン」と「MAKE UP FOR EVER」のダブルパンチは無敵だと思います。
◆りな
＜真夏の暑さに耐えるメイク術：「ESTEE LAUDER」（エスティ ローダー）の「ダブルウェア ステイインプレイスメークアップ」＆「LAURA MERCIER」（ローラ メルシエ）のパウダー＞
口コミなどを参考にして、下地・ファンデーション・パウダーを効果的に組み合わせるようにしています。口コミサイトでずっと1位なほど人気な「ESTEE LAUDER」の「ダブルウェア ステイインプレイスメークアップ」という下地と、「LAURA MERCIER」（ローラ メルシエ）のパウダーの組み合わせが最強で、1日働いても崩れないです。ややマットですが、崩れの心配はいりません！
（modelpress編集部）
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