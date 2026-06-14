歌手の松山千春（７０）が１４日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。日本時間１５日早朝に初戦のオランダ戦を迎えるサッカーの森保ジャパンについて語った。

松山は番組冒頭でＷ杯について触れ、「みんな見るのかな。私は早起きはするんですけど、朝の５時に目を覚ますことはなかなかないんですね。ちょっと頑張れば見られるかなみたいな状態なんですけど。さしてＷ杯に興味がないといえば興味はないんですよね。嫌いじゃないんだけど」と、正直に話した。

母校の北海道・足寄高には「俺が高校生の頃にはサッカー部がなかったんだ。グランドで野球部とか陸上部とかはやってたけどな」と振り返り、「さして、のめり込むこともなかったんだけど、ぜひとも格上のオランダに勝っていただいて」とエールを送った。

勝敗については「俺も予測しておくと、引き分けになるんじゃないかと思うんだ。お互い、勝ちたいと思って戦うけど、（終盤まで得点が入らないと）引き分けで勝ち点１でいいんじゃないかみたいな」と予想した。

今大会は出場国が増えたことで、決勝トーナメント進出が「（これまでの）１６から３２でトーナメントだから、少し違った形になるんじゃないかなと。日本は強いと思うんだけど、サッカーはどうなるかわかりませんので。（目指すのは）優勝とか言ってるから、びっくりだよね」と松山。「海外でプレーしてる選手がほとんどで、強くなったって言われてるんだけど」「今までの代表とは違った感じになるんじゃないかな」と語った。

番組終盤では再びＷ杯について触れ「応援したい気持ちはあるんだけど、果たして５時に起きられるかどうか」と話した。