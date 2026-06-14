ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「え…この写真嘘でしょ？」夫宛てに届いた匿名の手紙と見知らぬ赤ち… 「え…この写真嘘でしょ？」夫宛てに届いた匿名の手紙と見知らぬ赤ちゃんの写真…5年間の幸せな結婚生活が崩れ落ちた日 「え…この写真嘘でしょ？」夫宛てに届いた匿名の手紙と見知らぬ赤ちゃんの写真…5年間の幸せな結婚生活が崩れ落ちた日 2026年6月14日 22時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 幸せな結婚生活に、突然割り込んできた一枚の写真と手紙。美月さんの驚きは相当なものだったと思います。夫が知らないと言っても、数か月後に写真の親子が本当に目の前に現れてしまうのだから、もう笑えないですよね…。さらに離婚まで要求されるとなると、美月さんはいったいどんな選択をするのでしょうか？>>【まんが】夫に隠し子がいた(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫に隠し子がいた 義妹からの着信…即拒否！もう私には関係ありません【私が義妹と縁を切った理由 Vol.163】 「息子くん、ちゃんとしつけておいてよ〜？」娘を持つママ友の偏見がヤバすぎる…大人の対応をすると想像以上の返しが!?