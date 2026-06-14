グルメバーガーの日本一を決める『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026』（通称：バガチャン 2026）の決勝が14日、横浜赤レンガ倉庫で開催。初優勝を果たした東京のバーガーレストラン『恵比寿BLACOWS』の高野帯刀シェフにインタビューしました。



今年は、全国70人のエントリーから書類選考を通過した49人が予選に挑み、その激戦を勝ち抜いた12人が準決勝に進出。1対1のトーナメント形式で行われ、勝ち抜いた6人が、14日の決勝に挑みました。

制限時間内に『味』『技術』『発想』『見た目』などを競い合った結果、優勝したのは、東京・渋谷区の人気店である『恵比寿BLACOWS』の高野帯刀シェフ。予選11位から見事栄冠を手にしました。

『恵比寿BLACOWS』は黒毛和牛の力を極限まで引き出す黒毛和牛精肉卸・ヤザワミートが手がける本格派バーガーレストラン。ハンバーガーにもっとも重要なのはバランス、“口の中で完成する料理”という発想のもと、数えきれない試行錯誤と改良を重ねています。

“和牛のチカラを纏う者”というキャッチコピーで参戦した高野シェフ。決勝を制したメニューの名前は『Super hungry』。日ごろからこだわっている黒毛和牛を使った自信作で優勝を果たしました。

優勝した高野シェフは、10月にアメリカで開催される世界最大級のフードスポーツイベント『World Food Championships』のハンバーガー部門への出場権を獲得。日本代表として出場し、世界一位を目指します。

■グルメバーガー日本一・高野帯刀シェフにインタビュー

――優勝した心境はいかがですか？

本当に皆さんの技術が高くて、大会のレベルも高すぎて、敗北しか浮かび上がらなかったのに、（優勝できたことは）本当に夢のようで今でも信じられない。

――自分たちにしかない強みはありますか？

我々、『恵比寿BLACOWS』はハンバーガーの枠にとらわれず、常にフレンチ、和食、スペイン料理、中華も。あらゆるジャンルを食べに行って勉強していいものは全て吸収して、ハンバーガー屋さんという枠にとらわれず常に吸収し続けて、食材の膨大な知識を持っていると、これは自負しておりますので、やっぱり大会でも言ったように最大の武器だと思っていますし、素晴らしい評価をしていただいた要因だとも思っております。

――黒毛和牛を使う理由は何ですか？

（黒毛和牛は）日本の文化を代表するといってもいい日本食材の代表的な食材の一つで、肉のうま味も当然なんですけども、やっぱり油の甘み。この油の甘みっていうのが他にはない強みだと思うので、黒毛和牛をもっと世界に広げていきたいなという思いで使わせていただきました。

――こだわっていることを教えてください

やはり黄金比だと思っていますね。お口の中で完成する量、味わいもなんですけど奇をてらうことにこだわらずに、できればシンプルを追求する。シンプルだけど食材にこだわり抜き、ソース、チーズにこだわり抜き、そして完璧なバランスを求め続けるのが僕たちのハンバーガーで、理想像でございます。

――10月にはアメリカの大会に出場しますが、意気込みを教えてください。

これはですね、未知数でございますよね（笑）。今日は休ませていただきますけど、あしたよりもっと研究、勉強と精進を重ねて、日本の名に恥じぬように世界の舞台でがんばります。

――高野シェフにとってハンバーガーとは何ですか？

ハンバーガーはシンプル故に一番難しい料理ではありますよね。自由度が高いんですけど、何を入れても何をはさんでもハンバーガーに定義されてしまう。シンプルで自由が故に、自由度が高い故に、良くも悪くもなってしまうという。本当にバランス 1つですごいおいしくなるし、まずくなる。非常に難しいです。