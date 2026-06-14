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6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』授賞式が、東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて開催。主要6部門などの発表がGrand Ceremonyの直前に、レッドカーペットイベントが行われた。アワード参加アーティストを中心とした計60組以上が、レッドカーペット上に登場。ここでは、その一部をレポートする。

■FRUITS ZIPPER

FRUITS ZIPPERは、他の「KAWAII LAB.」グループと同様に鮮やかなメンバーカラーを打ち出す一方で、スカートにグラデーションを配置するなど、オトナカワイイをアピール。ファンを喜ばせた。

■M!LK

M!LKは、レッドカーペットの前に行われたPremiere Ceremonyで受賞したトロフィーを4本も抱えて登場。普段のメンバーカラーの衣装とは対照的な、淡い色使いのシックなスーツ系スタイルがとても新鮮だった。

■アイナ・ジ・エンド

髪色を赤に染めるなど、赤が好きだというアイナ・ジ・エンドは、レッドカーペットに映える水色のドレスをチョイス。大きなリボン風のデザインがアクセントとなった、ドレッシーかつキュートなビジュアルで見るものを楽しませた。

■新浜レオン

新浜レオンは、そこらじゅうでセリフを決めつつスライディングしまくり（笑）。この日のレッドカーペットでいちばん汗をかいていた。背中に「Leon」の刺繍が大きく入ったキラキラのコスチューム。あの激しい連続スライディングでヒザに穴が空かないのが本当に不思議だ。

■羊文学

羊文学は、ドレッシーなブラウスをフィーチャーしつつ、ふたりが、白と黒を交互に（互い違いに）配置するというユニークなコーデを披露。加えて、ブーツでロックを表現していることもポイントだ。

■星野 源

金髪アッシュの髪色が印象的な星野 源は、黒スーツに身を包んで登場。ボード側をマイペースに歩いているだけで、多くのファンから声がかかる。やわらかな笑顔も印象的だった。

(C)CEIPA / MUSIC AWARDS JAPAN2026

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/