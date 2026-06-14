◇陸上・日本選手権最終日 名古屋市・パロマ瑞穂スタジアム（2026年6月14日）

男子400メートル障害決勝が行われ、高校2年生の後藤大樹（ごとう・たいじゅ、17＝京都・洛南高）が日本高校新記録でU18世界新記録となる48秒09をマークして初優勝した。

隣のレーンを走る黒川和樹（住友電工）が序盤から積極的に仕掛ける中でも、冷静だった。スプリントに自信を持っており、焦ることなくレースを展開し、最後に逆転。ただ、タイムは想像以上だった。

「信じられない気持ち。（タイムを見て）正直、鳥肌が立ちました。テレビで見ていたような舞台で、自分が本当に優勝したのかと。まだ実感できていないです」

前日の予選で48秒31を出して2組1着となり、1996年に為末大が記録した日本高校記録（49秒09）を30年ぶりに更新した。その後、洛南高陸上部の柴田監督から「何が食べたい？」と問われ「ウナギを食べたいです」と回答。うな重の特上をごちそうになってパワーを蓄え、連日の高校新を叩き出した。

千葉県出身で、幼少期からサッカーをしていたが、小3から陸上を始めた。きっかけは地区のマラソン大会。自信があったはずが60位程度にとどまり「自分より速い選手はまだいるんだ。負けたくない」という気持ちが芽生えた。小5で障害種目を始め、小6の頃には強豪校を自ら調べ上げ、「洛南高校に行く」と決意。その思いを実現した。

男子100メートル世界記録保持者のウサイン・ボルトに憧れる17歳。100メートルは10秒49、200メートルは21秒12が自己ベストを持つなど、その強さは障害種目だけにとどまらない。高校から始めた400メートル障害は「基本的に嫌い」と笑うが、今大会の結果でアジア大会の代表に決まった。「今回の大会みたいに、観客をびっくりさせられるような選手になって、愛される選手になっていきたい」と抱負を口にした。