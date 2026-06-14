【FIFAワールドカップ2026】オーストラリア代表 2ー0 トルコ代表（日本時間6月14日／BCプレイス・バンクーバー）

【映像】“爆速ドリブル”→相手DF陣を一瞬で振り切る瞬間

オーストラリア代表の20歳FWネストリ・イランクンダが、圧巻の個人技から衝撃のゴールを叩き込んだ。圧倒的なスピードで守備を切り裂いた一撃に、ファンが騒然としている。

オーストラリアは日本時間6月14日、FIFAワールドカップ2026グループD第1節でトルコ代表と対戦。イランクンダは左ウイングとしてスタメン出場した。

27分、試合を動かしたのはその新星だった。トルコに押し込まれる展開の中、GKパトリック・ビーチのキャッチから一気にカウンターを発動。MFポール・オコン・エングストラーの配球に反応したイランクンダが、左サイドを一気に加速する。

ループパスを受けると、MFイスマイル・ユクセクの背後でボールを収め、そのままドリブル突破。カバーに入ったDFメリフ・デミラルの対応をスピードで無効化すると、さらに加速して2人のDFに挟み込まれかけるも振り切り、最後は右足でニアを撃ち抜いた。

このゴールに解説の松原良香氏は「一瞬でしたね。トルコがやられるならこの形だと予想された。一瞬を逃さないカウンターのスキルや集中力は見事」とコメント。「個で打開できるのがイランクンダ。ポポヴィッチ監督のフットボールにピッタリ」と若き才能を称賛した。

SNSでも「これはシンデレラボーイになるかもな」「ヤバい速い」「20歳なの？」「一人でやっちゃった」「見事な速攻だった」「来年のアジア杯で脅威になりそうだな」「今大会ブレイクしそう」と期待の声が相次いでいる。

イランクンダはイングランド2部ワトフォードに所属。リーグ戦40試合4ゴール5アシストを記録するなど、将来を嘱望されるスピードスターだ。今大会でもブレイク候補として注目が集まる。なお、イランクンダはこの試合のマン・オブ・ザ・マッチに選出されている。

（FIFAワールドカップ2026）