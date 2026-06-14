茅 大夢氏

任期満了に伴う愛川町長選は１４日、投開票が行われ、無所属の新人で元町議の茅（かや）大夢氏（３１）が、いずれも新人で無所属で獣医師の今鉾君雄氏（６６）と無所属でバイク販売業の竹谷貴志氏（４９）、諸派で政治団体代表の杜（もり）野やえ氏（３７）を破り、初当選した。茅氏は県内の現職首長の中で最年少首長となる。投票率は３５・８１％で、前回２０２２年（３９・１１％）を３・３ポイント下回った。

選挙戦は人口減対策や地域活性化策などを主な争点に論戦が交わされた。

茅氏は町長自らのトップセールスによる企業版ふるさと納税の拡充を提唱。その上で、町の魅力的な観光資源を生かした町づくりや町民の暮らしやすい環境づくりの実現を訴えた。３１歳という若さや元町議としての知名度を生かし、他候補を寄せ付けなかった。

今鉾氏は町民生活に直結する事業への予算配分を掲げ、竹谷氏は自治会を支援する新たな制度導入を唱え、杜野氏は自然環境保護や少子高齢化対策を訴えたが、それぞれ知名度不足などで支持は広がらなかった。

当日有権者数は３万７８５人（男１万５９７１人、女１万４８１４人）。