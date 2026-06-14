女優のMINAMO(26)が14日、今年12月をもってセクシー女優から引退することがわかった。自身のX(旧ツイッター)などで公表した。



【写真】愛されボディで人気を集めたMINAMO

MINAMOは「ありがとう、みんな！」と書き出した文書で引退を発表。「『100年に一度のスター』なんて私には似合わないキャッチコピーをSODからいただいたデビュー当初から、その宣伝文句に負けないようがむしゃらに前へ進んできました」とこれまでの道のりを振り返った。



引退を決めた理由について「5年という時間は、私にとって長いようであっという間に過ぎていきました。『やり切った』そう思い、。引退を決意しました」と説明した。ファンに向けて「辛いことや大変なこともありましたが、それ以上に私の中にあるのはファンのみなさんとの思い出ばかりです」と記し、「私の居場所を作ってくれてありがとう」「感謝してもしきれないこのご恩は、これからの活動で必ず返していきます」とつづった。



今後については「年内で女優としての活動は終了しますが、これからもMINAMOとして大好きなアダルト業界をより広く盛り上げていけるような活動をしていきたいです」と、名前を変えずに活動していくことを知らせた。



末尾には「ずっと好きだったSODの専属女優として過ごせた日々は私の人生の宝物です」と記し、「最後になりましたが、5年間MINAMOという一人の女優を沢山愛してくれてありがとうございました。こんなにも沢山の方に愛してもらって本当に幸せな5年間でした。大好きです」と結んだ。



MINAMOは2019年ごろから「太陽しずく」名義でグラビアアイドルとして活動していた。2021年頃に現在のMINAMOに改名し、同年5月にデビューすることを発表した。セクシー女優代表として、テレビ番組などにも数多く出演している。



（よろず～ニュース編集部）