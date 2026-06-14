『GIFT』最終回 櫻井翔が登場→ネット歓喜「豪華すぎ」「ぴったりの役だった」
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）の最終回が、14日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】キャスト陣が続々と…クランクアップの模様
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
最終回の決勝戦は「ブルズvsシャーク」に決まった。しかし、涼（山田裕貴）が亡くなったことを受け、世間は責任を問う声で荒れる。大会本部が緊急会議を開く中、伍鉄（堤真一）をさらに追い込む記事が萩森の策略で出てしまう。それを受け決勝戦は中止になりかける。そんな中、人香（有村架純）は涼の家を訪れ、涼の残した想いに心を動かされる。そして、ある行動に出る。
視聴者が注目したのは、最終回ゲストとして登場した櫻井翔だ。櫻井は日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二役で出演。伍鉄と向き合う重要な場面で存在感を発揮し、緊張感あふれるやり取りを繰り広げた。櫻井は東京2020パラリンピックでNHKスペシャルナビゲーターを務めたほか、車いすバスケットボールを題材にしたドラマで選手役を演じるなど、パラスポーツとの関わりも深い。そうした背景もあり、今回の出演には大きな注目が集まった。
放送後、SNSには「最終回に櫻井翔とか豪華すぎ」「翔くんにぴったりの役だった」「登場した瞬間に驚いた」「短い出演でも存在感がすごかった」などの声が相次ぎ、サプライズ出演に歓喜する視聴者の反応が広がっている。
【写真】キャスト陣が続々と…クランクアップの模様
車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
視聴者が注目したのは、最終回ゲストとして登場した櫻井翔だ。櫻井は日本車いすラグビー協会の理事長・柳原俊二役で出演。伍鉄と向き合う重要な場面で存在感を発揮し、緊張感あふれるやり取りを繰り広げた。櫻井は東京2020パラリンピックでNHKスペシャルナビゲーターを務めたほか、車いすバスケットボールを題材にしたドラマで選手役を演じるなど、パラスポーツとの関わりも深い。そうした背景もあり、今回の出演には大きな注目が集まった。
放送後、SNSには「最終回に櫻井翔とか豪華すぎ」「翔くんにぴったりの役だった」「登場した瞬間に驚いた」「短い出演でも存在感がすごかった」などの声が相次ぎ、サプライズ出演に歓喜する視聴者の反応が広がっている。