魔界代表のすごく悪くて強いやつと、人間界の達人たちが、命を懸けて対戦！ 『モータルコンバット／ネクストラウンド』（2026年）は、前作のファンの期待を裏切らない快作に仕上がった。その秘密は、もちろん明らかに前作より増えた予算や、豪華な俳優たち、結集した一流スタッフたちの手腕もあるだろうが……個人的には「信じる心」だったように思う。これを作っている人たちは心から「『モータルコンバット』は面白い！ そして自分たちが作ったこの映画こそが、100点満点の『モータルコンバット』である！」と、そう心から信じている。それが作品の強さになっているように思えてならないのだ。

参考：真田広之、次世代の表現者へ送るエール 「架けた橋を誰も渡らなかったら意味がない」

私の本業はシナリオライターなのだが、創作において断言できることは一つしかない。すべての創作は、信じることから始まる。「これはいい！」「これは面白い！」「自分が作らなきゃいけない！」「これは売れる！」……などなど、形はどうであれ、創作はまず何かを信じることから始まる。そうやって作られたものは足腰が強い。強い「信じる心」は作品の足腰となり、結果として体重が乗った作品になるのだ。実際、この世にはそういう映画が多数存在する。日本映画で言うと『シン・ゴジラ』（2016年）と『HiGH&LOW THE MOVIE』（2016年）がそれにあたるだろう（奇しくもどちらも10周年だ）。そういう映画は、少しくらい……いや、大幅に一般的な娯楽映画の文法から逸れようとも、異常な魅力を宿す。なんなら、その歪さすら「個性」になるのだ。

本作は歪な映画である。魔界と人間界の命運を賭けた格闘技大会「モータルコンバット」、これに参加する選手たちの物語なのだが……そこに、落ちぶれた中年俳優ジョニー・ケイジ（カール・アーバン）の再起の物語、若き女戦士キタナ（アデライン・ルドルフ）の復讐譚、そこに前作から続く登場人物たちの熱いドラマに、突如として本筋に絡んでくるスコーピオン（真田広之）vsサブ・ゼロ（ジョー・タスリム）など、いろんな要素が載ってくる。群像劇のような様相を呈しながら、やがて全てはクライマックスのバトルへと集約されていく。こう書くと極めて王道な構造だが、しかし一つ一つのドラマの様子は確実におかしい。

たとえば前作から続くリュウ・カン（ルディ・リン）とクン・ラオ（マックス・ハン）の因縁だ。ふたりは共に修行した仲間だったが、いろいろあってクン・ラオが闇落ち、今回は死闘を繰り広げることになる。かなりエモーショナルな展開で、普通なら絶対にシットリとした決着がつきそうなところだが……それはそれとして壮絶なフェイタリティ（人体破壊）が炸裂。泣いていいのか笑っていいのか分からない、なんとも不思議な気分になること請け合いだ。

もう一つ例に挙げたいのが、スコーピオンとサブ・ゼロである。前作でサブ・ゼロは思い切り死んだのだが、悪の大ボスの一言で、「オレは生き返った」という、これ以上ないほど力強い説明台詞を放って蘇る。一方のスコーピオンは地獄に日本庭園を造って人生の楽園を堪能していたが、サブ・ゼロが生きていると聞くやマッハでブチギレて殺しに行く。このスピード感が堪らない。登場人物たちの異様な即断即決ぶりが映画に独自のグルーヴ感を与えているのは確かだ。

湿っぽい雰囲気でも必ず入るド派手なフェイタリティ、善悪も生死も関係ない即断即決のキャラクターたち、他にも『魁!!男塾』のような殺人闘技場……全体的に様子が変だが、これらは全て『モータルコンバット』の魅力だ。そして、その魅力を作り手たちは100％信じている。

これはもはやアクション映画というより、ジャンル「モータルコンバット」と言ってよい。ラストカットを迎えたとき、胸に湧き上がる不思議な爽快感は、他の作品では味わえないだろう。唯一無二の映画体験、「信じる」ことの強さを是非とも体感してほしい。きっとこんなふうに勇気が湧くはずだ。自分は果たして、ここまで何かを信じられるだろうか？ 否、信じてみよう！ そうすれば、たとえ形は歪でも、これだけ面白い映画を作れるのだから！ Test Your Might!!

（文＝加藤よしき）