日本代表はワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する。その注目選手の一人が、フェイエノールト所属のFW上田綺世だ。『ESPN』が上田を特集している。



同メディアはまず、上田の経歴について紹介。鹿島アントラーズから2022年夏にベルギーのセルクル・ブルージュへ移籍し、加入初年度からリーグ戦22ゴールを記録したこと。翌年にはオランダの名門フェイエノールトへ完全移籍し、昨季はリーグ戦25ゴールを挙げてエールディヴィジ得点王を獲得したことなどを報じた。





また、上田が2022-23シーズンにセルティックでリーグ得点王となったFW古橋亨梧に続く快挙を成し遂げたとも報じられた。フェイエノールトでの経験を通じて総合力を高め、日本代表のエースストライカーへと成長したと評価している。実際に上田はワールドカップ・アジア最終予選でチーム最多得点を記録しただけでなく、前線からのプレッシングやポストプレイでも存在感を発揮。得点以外の部分でも森保ジャパンに大きく貢献してきた。初戦で対戦するオランダ代表には、リヴァプール所属のDFフィルジル・ファン・ダイクをはじめ世界屈指のタレントが揃う。しかし同メディアは、日本代表がオランダ代表を恐れる必要はないと指摘している。その理由として挙げられているのが、前回のカタール大会での実績だ。日本代表はドイツ代表とスペイン代表を撃破してグループ首位通過を果たし、決勝トーナメント1回戦でもクロアチア代表を相手に互角の戦いを演じた。世界の強豪と十分に渡り合える力を持っているというのが同メディアの見解だ。一方で、日本代表が長年にわたり世界大会で結果を残せる純粋なセンターフォワードを欠いてきたとも分析している。レスター・シティなどで活躍した岡崎慎司氏や、ケルンやブレーメンなどでプレイした現在ヴィッセル神戸所属のFW大迫勇也は代表で大きな実績を残したものの、ワールドカップでは限られた得点数にとどまった。そうしたなか、現在27歳の上田には新たなエースとして大きな期待が寄せられている。2022年のカタール大会ではバックアッパーの立場で、ドイツ代表戦、スペイン代表戦、クロアチア代表戦では出場機会がなく、コスタリカ代表戦でも前半のみのプレイに終わった。しかし今回は状況が異なる。エールディヴィジ得点王という実績を引っ提げ、日本代表の中心ストライカーとしてワールドカップに臨むことになる。今や世界中が注目する存在となった上田綺世。日本代表がオランダを撃破するためには、エースストライカーの活躍は欠かせない要素となりそうだ。