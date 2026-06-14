韓国の7人組グループ・BTSが、12日と13日の2日間、韓国・釜山のアジアド主競技場で『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN』を開催し、2日間で約11万人を動員しました。

約3年8か月ぶりに釜山で公演を行ったBTS。The 5th Album 『ARIRANG』の収録曲『NORMAL』の韓国語バージョンや『One More Night』を初披露しました。

また、『Body to Body』と『Butter』では、ウォーターキャノンがさく裂。『IDOL』では、メンバーが約50人のダンサーと共にスタジアムのトラックを巡り、スタジアム全体をBTSのステージにしました。

また、6月13日にデビュー13周年を迎えたBTS。コンサート終盤では、メンバーが観客に向けて、「故郷に来て誕生日を迎え、みなさんと一緒に歌うこの瞬間は本当に意義深く美しい。みなさんがいてくれたからこそ、13年間という長い時間をうまく乗り越えられたのではないかと思う。僕たちも長くARMY（ファンの愛称）のみなさんと音楽をやっていきたい。絶対に今日を忘れない。ここにだけ存在する貴重な感情を存分に感じて楽しんでいただければと思う」と感謝の思い伝えると、観客もバースデーソングで応えました。

そして、最後の曲『Into the Sun』では、華やかな花火が打ち上げられ、ライブのフィナーレを飾りました。

今後は、現地時間26日と27日にスペイン・マドリードでヨーロッパツアーが開幕。ベルギー・イギリスなど5都市10公演を開催する予定です。