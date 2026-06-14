仲里依紗「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」質問への回答が話題「さすが」「強すぎる」
【モデルプレス＝2026/06/14】女優の仲里依紗が13日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」の質問に回答した。
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この日、視聴者から「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」という質問が寄せられると、仲は「まず国外追放はマストで」と明言。続けて「電波がないところに行ってもらう。日本って本当に何でもあるから、サバイバル生活をしてほしい。島に取り残して、いかだを作って帰ってきたら許してやるっていう」と、もしも不倫された時の対応について伝えた。
また「自分の携帯を変えるかも。デジタルデトックスします。自分が見ないようにデジタルから離れたいなって思います」と語っていた。この動画にファンからは「これは不倫できない」「さすがすぎる」「強すぎる」といった声が寄せられている。
仲は俳優の中尾明慶と2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
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◆仲里依紗「旦那さんに不倫されたら？」の質問にアンサー
この日、視聴者から「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」という質問が寄せられると、仲は「まず国外追放はマストで」と明言。続けて「電波がないところに行ってもらう。日本って本当に何でもあるから、サバイバル生活をしてほしい。島に取り残して、いかだを作って帰ってきたら許してやるっていう」と、もしも不倫された時の対応について伝えた。
◆仲里依紗のアンサーに反響
また「自分の携帯を変えるかも。デジタルデトックスします。自分が見ないようにデジタルから離れたいなって思います」と語っていた。この動画にファンからは「これは不倫できない」「さすがすぎる」「強すぎる」といった声が寄せられている。
仲は俳優の中尾明慶と2013年に結婚。同年、第1子となる長男が誕生した。（modelpress編集部）
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