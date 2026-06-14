陸上・日本選手権最終日（１４日・愛知パロマ瑞穂スタジアム＝読売新聞社後援）――今秋の愛知・名古屋アジア大会（読売新聞社協賛）代表選考会を兼ねて行われ、男子４００メートル障害は後藤大樹（たいじゅ）（京都・洛南高）が日本歴代４位の４８秒０９で制し、代表に内定した。

同１１０メートル障害は泉谷駿介（住友電工）が１３秒１７で２年連続５度目の優勝を果たし、同２００メートルの水久保漱至（宮崎県スポーツ協会）は２０秒１４で優勝、女子１５００メートルの田中希実（豊田自動織機）は７連覇を達成し、いずれも代表に内定した。

ゴールの瞬間、どよめきが地鳴りのように響き渡った。男子４００メートル障害。京都・洛南高２年の後藤が、予選で出した高校記録をさらに上回る、日本歴代４位の快記録を打ち立てた。

レーン左隣の黒川和樹（住友電工）に序盤から先行されたが、「勝負は後半の２００メートル」と冷静に追走。最後の直線で一段ギアを上げ、狙い通り抜き去った。

５月の木南記念を制した東京五輪代表の黒川は言う。「後藤君は９、１０台目から一気に加速する。前半から突っ込んで後半を耐えるという、日本の（ハードル界の）常識を覆された」

千葉県出身。小学３年で陸上を始め、６年生の頃には自ら強豪校を調べて洛南高への進学希望を固めていたという。貪欲な姿勢が成長を速めるのか。この種目を始めてわずか２年目で、日本一まで上りつめた。

前日の予選は大勢の観客に圧倒されながら、「高校生らしく突っ込もう」と開き直り、為末大が１９９６年に出した高校記録４９秒０９を大きく上回る４８秒３１をマーク。決勝ではさらに０秒２２縮める４８秒０９と、２日間で１秒も更新してみせた。

「信じられない。鳥肌が立つようなレースができた」。超新星には、秋のアジア大会の先に世界選手権、五輪と、無限の可能性が広がっている。（西井遼）