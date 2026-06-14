第1子出産の久慈暁子、子どもの性別初公開 近況ショットも披露
【モデルプレス＝2026/06/14】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が6月14日、自身のInstagramを更新。子どもの性別を明かした。
【写真】31歳元フジアナ、第1子女児の寝そべりショット
4月に夫でバスケットボールの渡邊雄太選手との第1子を出産したことを報告していた久慈。この日の投稿では、「Girl mom」と女の子を出産したことを初めて明かし、子ども用のピンク色のアイテムの写真や花がらの服を着た子どもの様子、ベビーカーを押す久慈の姿などを公開していた。
久慈は、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元フジアナ、第1子女児の寝そべりショット
◆久慈暁子、子どもの性別公開
4月に夫でバスケットボールの渡邊雄太選手との第1子を出産したことを報告していた久慈。この日の投稿では、「Girl mom」と女の子を出産したことを初めて明かし、子ども用のピンク色のアイテムの写真や花がらの服を着た子どもの様子、ベビーカーを押す久慈の姿などを公開していた。
◆久慈暁子、2022年に結婚
久慈は、2022年5月に渡邊選手との結婚を発表。2026年4月13日に第1子出産を報告した。（modelpress編集部）
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