【JリーグオールスターDAZN CUP】J1EAST 2−2（4 PK 3） J1WEST（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】圧巻中央突破→強烈弾丸ミドルシュート！

日本期待のヤングスターが衝撃のプレーを披露した。試合終了間際、MF佐藤龍之介がドリブルで中央を持ち上がり、そのまま豪快なミドルシュートを叩き込むと、ファンからは「令和のファンタジスタが魅せた」と興奮の声が上がった。

6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。

3位決定戦は「J1EAST」と「J1WEST」によるJ1同士の対戦となり、多くのスター選手が集結。日本代表経験者も数多く名を連ねた。

20分の試合時間では物足りない好ゲームとなった一戦で、最後に輝きを放ったのが現役日本代表の佐藤だった。

自陣でボールを奪ったJ1EASTは、佐藤とMF脇坂泰斗のパス交換からカウンターを発動。FC東京に所属する19歳は、ハーフウェーライン付近でリターンパスを受けると、MFマテウス・ブエノの寄せを強靭なフィジカルで振り切り、そのままバイタルエリアまで持ち運んだ。

絶妙なコース取りで中央を切り裂くと、最後は右足を一閃。強烈なシュートがゴール左下へ突き刺さり、スタジアムをどよめかせた。

ゴール後には、自身の代名詞でもある「ゴイゴイスー」のパフォーマンスを披露。MUFGスタジアムは大歓声に包まれた。

次世代のニュースターによる圧巻のゴラッソはSNSでも話題に。「半端ないって」「令和のファンタジスタが魅せた」「すごいよ！龍之介！」「これは龍之介ゴイゴイスーだわ」など、称賛の声が相次いだ。

試合はこの得点で終了し、PK戦の末にJ1EASTが勝利。オールスターでしか実現しないJリーガーたちの夢の共演に、サポーターも大満足の一日となった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）