【JリーグオールスターDAZN CUP】J2・J3EAST-B 2−0 J2・J3WEST-A（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】現役時代彷彿の華麗なシザース

キング・カズが、代名詞とも言えるテクニックでファンを魅了した。ボールを跨ぐシザーズで観客を沸かせると、MUFGスタジアムは大歓声に包まれた。

6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。

5位・6位決定戦として行われた「J2・J3EAST-B」と「J2・J3WEST-A」の一戦で、FW三浦知良（福島ユナイテッドFC）が途中出場。オールスターを待ち望んでいたファンの期待に応えるプレーを披露した。

J2・J3EAST-Bが2−0とリードして迎えた20分、右サイドの大外でボールを受けた三浦が23歳のMF笠井佳祐（アルビレックス新潟）相手に華麗なシザーズを披露。キング・カズの代名詞とも言えるフェイントに、スタジアムは大きな歓声に包まれた。

この場面はSNSでも話題となり、「シザースきた！！」「ボールを跨いだだけで沸かせるのはカズだけ」「カズさんのフェイント見れただけで大満足」「現役バリバリの超絶シザース」「59歳とは思えへんシザースかましてた」と多くの反響が寄せられた。

この日、最も大きな歓声のひとつを集めたキング・カズ。MUFGスタジアムに集まった6万人を超える大観衆の前で、その圧倒的な存在感を示した。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）