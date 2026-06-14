東大教授、東京芸術劇場館長など歴任

生き生きした現代語によるシェークスピア戯曲の翻訳や、温かみのある劇評で知られた英文学者で演劇評論家の小田島雄志（おだしま・ゆうし）さんが８日、老衰のため亡くなった。

９５歳だった。告別式は近親者で行った。

旧満州（現中国東北部）の奉天（現瀋陽）生まれ。１９４９年に東京大に入学し、２年生の時に坪内逍遙訳のシェークスピア全集を読破。「人間が好きで、人間にこだわって、人間の生き方を描いた」戯曲に感銘を受け、全３７作の翻訳に挑戦。７年がかりで８０年に全訳を果たした。個人による全訳は日本人では坪内逍遥に次いで２人目で、同年度の芸術選奨文部大臣賞を受賞した。演劇評論については、専門の英国演劇を始め、歌舞伎から落語、宝塚歌劇、小劇場まで幅広くカバーした。

東大教授、東京芸術劇場館長、読売演劇大賞選考委員などを歴任。２００２年文化功労者。０８年に私費を投じて小田島雄志・翻訳戯曲賞を創設した。本紙夕刊に０５〜１６年、演劇に関するコラム「小田島雄志の芝居よければすべてよし」を連載した。