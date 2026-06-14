「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１４日、玉野）

１２ＲでＳ級決勝が行われ、志村龍己（３９）＝山梨・９８期・Ｓ２＝が前を任せた安彦統賀（埼玉）を差し切って１着。２０１０年７月のデビューから約１６年でＧ３初優勝を飾った。最終バック４番手からまくった安彦が２着に粘り、先行した野口裕史（千葉）に乗ってかわした海老根恵太（千葉）が３着に入った。

自身もびっくりのＶゴールだった。「怖い。怖い。信じられない。これは夢ですか」と引き揚げてからはずっと驚きの表情だった。

「僕は流れだけですから。後方に置かれたら何もできませんし」。だが、今回の決勝戦では流れが向いた。安彦が４番手から快速まくりを披露。しっかり続いた志村がきっちりと差し切った。「安彦君がよく頑張ってくれました」と先導役を称賛した。

８、９年前はＧ１、Ｇ２に出走したが、そこから遠ざかるだけでなく、Ａ級陥落も経験した。「すごく苦しかったです。３０代に入って対応できずに…」と振り返る。最近になって復調ムード。「先輩、同期、後輩に指導してもらって、今回の結果があると思います」。Ｇ３優勝は志村がちゃんと努力した成果だ。

これで自身初の競輪祭（Ｇ１。１１月１８〜２３日＝小倉）に出走できる。「今後の目標ですね。でも、そっとしてください」と笑う。Ｇ３覇者という勲章を得たとあって、志村らしい的確なさばきがさえそうだ。