阪神芝2200メートルで決戦

中央競馬の上半期を締めくくるG1・宝塚記念が14日、阪神芝2200メートルで行われた。発走約20分前に大雨が降って馬場が悪化する中、メイショウタバル（牡5、石橋）が連覇を達成。57歳の武豊騎手は2週連続のG1勝利で、自身が保持するJRA・G1の史上最年長勝利をさらに更新。レース後にはこのコンビで凱旋門賞への挑戦を口にした。

発走約20分前に突然、大雨が降りだして馬場は良から一気に重に悪化。阪神競馬場が騒然となる中、運命のゲートが開いた。逃げると見られていた武豊とメイショウタバルは2番手から。直線でコスモキュランダをかわして先頭に立つと、史上初の春古馬3冠を狙ったクロワデュノールの猛追をしのいだ。

レース後、中継したフジテレビ系のインタビューで武豊は「昨年から乗せていただいているんですけど、僕が乗った中で今日が一番強さを感じたので、凄くスタッフ一丸となっていい仕上げをしてくれたなと思いました」とレースでの手ごたえを語った。

続けて「秋にも楽しみが広がるのではないでしょうか？」という質問に「胸を張ってフランスに行けると思います」とまだ日本馬の制覇がない仏G1、凱旋門賞への挑戦を明らかにした。会場も騒然となったこの発言はX上でも話題に。競馬ファンの興奮した様子のコメントが並んだ。

「熱すぎる」

「胸を張ってフランス行けると思いますの言葉で歓声上がったの最高でした！」

「『胸を張ってフランスへ行きたい』という言葉は胸アツ。本番も期待してしまうね」

「夢が広がる!!」

「胸を張ってフランスに行けます！ってコメントで涙が出ました！」

「グッときました」

武は10日に自身のオフィシャルサイト内のブログで今回の宝塚記念について「よし、凱旋門賞へ行くぞ！ と言えるような競馬を期待しています」とつづっていた。



（THE ANSWER編集部）