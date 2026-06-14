先発で奮闘のラウアー家に新たな命

米大リーグのドジャースは13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に7-1で圧勝した。先発の山本由伸投手が8回2死まで走者を一人も許さない完全投球を披露。8回1/3を投げ1失点で降板した裏で、チームメートに届いた吉報が話題だ。

ドジャースの選手の妻たちが運営する「ドジャース・ワイブズ」の公式インスタグラムは同日、小さな手に囲まれたエコー写真とみられる画像を公開。「ラウアー家が新たな命を迎えることに私たちはとてもワクワクしています」とつづった。エリック・ラウアー投手とエミリー夫人は今年1月に結婚式を挙げ、既に息子が1人いる。

この投稿に海外のファンからは祝福のメッセージが並んだ。

「おめでとう」

「とてもうれしい!!!!」

「おめでた続きで本当にうれしい！ おめでとう」

「わぁあああ、またドジャースに赤ちゃんが!!!」

「ラウアー夫妻おめでとう」

ラウアーは31歳の左腕。2024年には韓国のKIAで投げている。昨季はブルージェイズの一員としてドジャースとのワールドシリーズでも登板した。今年5月に金銭トレードでドジャース入りしてからは、先発ローテーションの一員として投げ続けている。



（THE ANSWER編集部）