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白鶴酒造は、日本酒「白鶴 サケパック まる 2000mlx2本」を6％オフの2,299円（税込）で販売しています。

白鶴 サケパック まる [ 日本酒 兵庫県 2000mlx2本 ] 白鶴酒造 \2,299 （2026/06/12 15:00時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

すっと飲める軽快な口当たりと豊かなうまみ。料理酒としても大活躍！

↑白鶴酒造の「白鶴 サケパック まる 2000mlx2本」

白鶴 サケパック まる 2000mlx2本は、すっと飲める軽快な口当たりとふくらむようなうまみをうたう日本酒。幅のある味わいを作り出す「白鶴オリジナル酵母」と、麹のうまみを引き出す「麹四段製法」を採用しており、バランス良く調和した豊かな飲み心地を実現しています。

アルコール度数は14%。夏は冷やして、冬は燗でと、季節を問わず一年中変わらないおいしさを味わえるのが魅力です。

本商品は2000mlの2本セット。重くて持ち帰るのが大変な大容量の紙パックも、Amazonの配送なら自宅の玄関まで届けてくれるので非常に便利です。

毎日の晩酌用や、お料理の味をワンランクアップさせる調味料として、ご家庭に常備しておきたい定番の一本。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

晩酌やお料理用にぜひチェックしてみてください！

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