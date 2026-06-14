またまた大当たりキターーーーッ！！【スタバ】の「最新ケーキ」に注目

休日のカフェタイムは、お供のスイーツを何にしようか迷う時間も楽しいもの。【スターバックス】では現在、日々の疲れを癒やしてくれそうな新作ケーキが登場しています。今回は、フルーティーな味わいのラインナップをご紹介！

なめらかなバナナとキャラメルのケーキ

柔らかな色合いが可愛すぎる「バナナ & キャラメルケーキ」。筆者がテイクアウトしてみたところ、フタを開けた瞬間に甘い香りが広がり、それだけでも幸せな気持ちに◎「スイーツ男子」の@hifumi4さんの言うとおり「ババロアみたいな食感とバナナミルクのような甘味」で、キャラメルソースがアクセントになって、味の変化を楽しみながら食べ進められました。

香ばしいアーモンドが敷かれた底面

半分にカットしてみると、底面にたっぷりと敷き詰められたクランチ生地のつぶつぶ感をしっかりと確認できます。カリっとしたトッピングのアーモンドと、なめらかなバナナムースとのコントラストも絶妙！ 見た目も味わいも食感も、思わずリピートしたくなるクオリティが楽しめます。

キューブ型が可愛らしい爽やかな一品

四角いフォルムが可愛い「レモンキューブケーキ」は、初夏にぴったりの爽やかな一品です。真上から見るとレモンピールのような可愛らしいワンポイントの飾りがのっており、涼しげな雰囲気が視覚からも伝わってきます。@megumiko_maniaさんによると「どこかドーナツを思わせるような味わいでほっとする美味しさ」とのことで、ティータイムのお供にも良さそうです。

酸味のあるソースが隠れた断面

縦半分にカットした写真からは、生地の奥に爽やかなレモン風味のソースが隠れているのが伺えます。@megumiko_maniaさんによると「酸味のあるソースと合わさることで後半になるほど爽やかさが広がっていきます」とのこと。小さめでありながらもしっかりとした存在感がありそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hifumi4様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里