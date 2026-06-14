『昭和ボブ』から卒業ーッ！【40・50代】が速攻こなれる♡「ウルフボブ」

長年続けてきた“昭和”なボブから自然に卒業したいなら、軽さを仕込んだ「ウルフボブ」で一気にこなれ見えを目指してみて。今回ご紹介するのは、いつものボブからイメチェンしたい大人女性にぴったりなウルフボブ。髪に動きが出ることで、明るくアクティブな印象にアップデートできそうです。40・50代も挑戦しやすいウルフボブをピックアップするので、ぜひ参考にしてみてください。

控えめなレイヤーで上品に仕上げたウルフボブ

程よくレイヤーを入れたまとまり感のあるウルフボブ。年齢による髪の広がりやパサつきが気になる人にもおすすめです。首の位置で毛先が自然に外ハネになり、毎日のスタイリングもラクにできそう。レイヤーを控えめにしているため、派手になりすぎず落ち着いた印象を楽しめそうです。

初夏にぴったりな清涼感のあるウルフボブ

毛先を軽くして爽やかに仕上げたウルフボブ。表面のツヤ感を活かしてカットすることで、若々しい印象に仕上がっています。首元をすっきりさせたウルフボブは、清涼感がありこれからの暑い季節にぴったり。首まわりがきれいに見えるため、Tシャツやノースリーブとも合わせやすそうです。

無造作なのにまとまるナチュラルなウルフボブ

クセを活かしてナチュラルに仕上げたウルフボブ。程よい重さを残すことで、髪の広がりがコントロールされています。クセの曲線が立体感として活かされているため、スタイリングを頑張らなくてもこなれ感が生まれるところが嬉しいポイント。無造作なのにまとまりのある、大人にぴったりなヘアスタイルです。

たっぷりレイヤーの軽やかなウルフボブ

たっぷりのレイヤーで軽やかに仕上げたウルフボブ。ハイライトによってレイヤーに光が入り、自然な立体感が演出されています。トップがふんわり立ち上がるため、大人世代が気になるペタンコ髪もカバーできそう。重さが気になるボブを軽い印象にアップデートしたい人にもおすすめです。

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writer：ナカゾノ サユリ

服飾系大学を卒業後、アパレル店員を経て、美容・ファッションライターに転身。日本化粧品検定1級も保持。コスメ、アパレルをはじめ女性向けトレンド情報全般をカバーするFTNライター。