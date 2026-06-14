親戚に理不尽なマウントを繰り返す伯母。「なんでおばちゃんは」小4の姪の『直球すぎる質問』に赤面！
親戚との付き合いは、子どもにとっても難しいものです。大人の関係に巻き込まれ、理不尽な思いをすることもあります。
今回は、筆者の友人が子どもの頃に感じていた伯母への違和感と、何気なく放った一言が思わぬ形で空気を変えたエピソードです。子どもの素直な言葉ほど、大人に刺さることもあるのかもしれません。
「お姉」と呼ばせる伯母
昔から親戚の集まりになると、少し独特な存在感を放つ伯母がいました。
その伯母は、なぜか自分のことを「お姉」と呼ばせたがる人でした。
親戚の集まりでは必ずこう言います。
「お姉って呼びなさい」
派手な服を着ており、
「私、綺麗でしょ？」
が口癖。
そして母に対しては必ずこう言います。
「太り過ぎよ」
まるで挨拶のように言うのです。
子どもながらに
「なんでこんなこと言うんやろ」
と感じていました。
私はそんな伯母がとても苦手でした。
私にだけ向けられる質問攻め
私は子どもの頃、ありがたいことに周囲の大人から「礼儀正しいね」「お勉強頑張ってるね」と褒めてもらう機会がよくありました。
すると伯母は、なぜか決まってこう言うのです。
「へぇ、じゃあテスト何点なの？」
さらに続けて
「クラスで何番？」
子どもながらに答えると、今度はこう言います。
「うちの孫の方が頭いいわ」
ある時は、こんなことも言われました。
「そんな点数で褒められてるの？ 今の子ってレベル低いんやね」
その場の空気が凍ったのを今でも覚えています。
私は何も言い返せず、ただ笑うしかありませんでした。
母に相談することもありましたが、母が表立って言い返すことはありませんでした。