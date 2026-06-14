Survive Said The Prophetが、9月から12月にかけて全国各地を巡るライブハウスツアー＜Face | Face Tour＞(ヨミ: フェイストゥーフェイスツアー)を開催することを発表した。

2026年1月には、TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールエンディングテーマに起用された「Speak of the Devil」がスマッシュヒットを記録した彼ら。5月から6月にかけては各地で対バンアーティストを迎えた大型自主企画ツアー＜MAGIC HOUR TOUR＞を開催し、さらに12月26日(土)には、周年イヤーを締めくくる初の自主企画フェス＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞を東京・豊洲PITにて開催することも発表されている。

＜Face | Face Tour＞は2026年2月に始動したツアーシリーズだ。ステージとフロアの距離が近いライブハウスという空間で、バンドとオーディエンスが真正面から向き合い、互いの熱量を直接感じながら関係性を深めていくことをコンセプトに掲げている。

今回はそのコンセプトを全国規模へと拡張し、9月から12月にかけて各地のライブハウスを中心に巡るツアーとして開催。結成15周年を迎えたサバプロが、これまで支えてきたファンと改めて向き合い、その熱量を全国へ届けるツアーとなる。

チケットは、6月16日(火)18:00より、オフィシャルファンクラブ「SABA CULT」にて1次先行受付がスタート。受付期間は6月21日(日)までとなっている。

■＜Face | Face TOUR＞ (ヨミ: フェイストゥーフェイスツアー)

2026年

09/04(金) 福岡県 LIVE HOUSE Queblick

09/11(金) 京都府 磔磔

09/13(日) 兵庫県 music zoo KOBE 太陽と虎

09/16(金) 千葉県 LOOK

09/25(金) 静岡県 UMBER

09/27(日) 岐阜県 ants

10/09(金) 北海道 SPIRITUAL LOUNGE

10/18(日) 愛知県 Live House R.A.D

10/23(金) 宮城県 MACANA

10/31(土) 広島県 SECOND CRUTCH

11/21(土) 山梨県 KAZOO HALL

11/23(月・祝) 神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

11/28(土) 群馬県 DYVER

12/04(金) 新潟県 GOLDEN PIGS BLACK STAGE

12/06(日) 東京都 SHIBUYA CYCLONE ▼チケット

SABA CULTチケット：6,500円(税込 / ドリンク代別)

SABA CULT U-22チケット：4,500円(税込 / ドリンク代別)

一般チケット：5,500円(税込 / ドリンク代別)

一般 U-22チケット：3,500円(税込 / ドリンク代別) 〈先行スケジュール〉

2026/6/16(火)18:00〜2026/6/21(日)23:59まで

SABA CULT先行

https://sabacult.com/260614/

■＜MAGIC HOUR FESTIVAL＞

2026 12/26(土)豊洲PIT

開場14:00 / 開演15:00 ▼チケット

SABA CULTチケット：10,000円(税込 / ドリンク代別)

SABA CULT U-22チケット：8,000円(税込 / ドリンク代別)

一般チケット：9,000円(税込 / ドリンク代別)

一般 U-22チケット：7,000円(税込 / ドリンク代別) 〈先行スケジュール〉

2026/6/12(金)18:00〜2026/7/5(日)23:59まで SABA CULT2次先行

https://sabacult.com/ticket_260612/

オフィシャル1次先行

https://eplus.jp/sstp/