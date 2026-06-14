タレント・モデルのローラ(36)が14日、自身のインスタグラムを更新。タイの高級ホテルでバーバリーの撮影を行った様子を披露した。



【写真】昔のイメージとは一変 後ろからの迫力がすごい！腰の位置も高いっ

ローラは「Bangkok, Burberry & Mango Sticky Rice」と記し、写真を複数枚投稿。タイの首都・バンコクでバーバリーの特徴的な柄が入った水着を着用し、バカンスを楽しむ様子を公開した。テレビで見慣れた明るいイメージとは一転して、真剣な表情と大胆なバックショットを含めたヘルシーな体型を見せている。また水着だけでなく、ファッションの着用モデルを務める様子も公開している。



この投稿にファンからは「素敵で健康的な体型やのに顔の顎ラインどーやってキープしてるの！？」「途中の舌をペロって出した写真でローラって分かった」「農業や日本の文化を発信しつつモデルとしてのオーラを放つローラちゃんを尊敬します」「バーバリーの水着なんかあるんだ」「後ろからの迫力すご」といった声が寄せられていた。



ローラはモデルとして活動していたが、「オッケー」などのフランクな口調と美貌でテレビでも活躍。2025年からは自身のルーツである新潟県で農業に取り組む姿をSNSなどで公開している。



（よろず～ニュース編集部）