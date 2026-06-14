「一日で終わるはずが」みりちゃむ、自身所属アイドルグループのメジャーデビューをサプライズ発表！
モデルのみりちゃむこと大木美里亜さんは6月14日、自身のInstagramを更新。自身が所属するアイドルグループ・DRAW♡ME（ドローミー）のメジャーデビュー決定を報告しました。
【写真】みりちゃむ、メジャーデビューを発表！
みりちゃむさんは「普通に終わる訳もなく佐久間さん登場で最後にサプライズでソニーミュージックから秋にメジャーデビューすることが決まりました 大事なことだろうが知るのはいつもファンのみんなと同じタイミング笑 一日で終わるはずがメジャーデビューになるとは 今後もよろしくお願いします」と、同日東京で開催されたグループ初となるCD『素直でごめんね』リリース記念イベントで、今秋のメジャーデビューがサプライズ発表されたことを明かしました。
コメントでは「メジャーデビューおめでとうございます」「メジャーデビューサイコー」「ちゃむ姉さん凄くキレイです」「メチャ可愛い」「びっくり嬉しいです」「目指せ紅白だね」と祝福の声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】みりちゃむ、メジャーデビューを発表！
「秋にメジャーデビューすることが決まりました」みりちゃむさんは「リリイベありがとうございました」と、4枚の写真を投稿。白い衣装姿でティアラを付けた姿のアップ写真や自身が所属するアイドルグループ・DRAW♡ME（ドローミー）メンバーとの集合写真を披露しています。
コメントでは「メジャーデビューおめでとうございます」「メジャーデビューサイコー」「ちゃむ姉さん凄くキレイです」「メチャ可愛い」「びっくり嬉しいです」「目指せ紅白だね」と祝福の声が寄せられています。
一夜限りの企画だったアイドルグループYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』からイベント限定の一夜限りの企画として誕生した、6人組女性アイドルグループ、DRAW♡ME。みりちゃむさんの1月11日の投稿では「『素直でごめんね』MV＆アー写公開されました」とつづってメンバーと仲良く撮影する姿などを披露しています。アイドルグループでのこれからの活躍も楽しみですね！
(文:福島 ゆき)