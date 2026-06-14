女優の夏菜（37）が14日、自身のインスタグラムを更新し、子育てでやめたことを明かした。

夏菜は「娘がとってくれた」という自身の写真を投稿し、「最近、怒るのをやめたらすっごく楽になりました」と報告。

「もちろん危ない時とか本当にダメな事とかは怒るけど。無駄に怒りすぎていたことに気づきました..そしてとっても楽になった 怒るを手放すってとても良い!手放すの難しい!!って思ってたけど大丈夫だった。わたしも子供たちも日々成長だー」とつづったもの。

その後、「怒りの手放し方どうやりましたか?!って質問がとてつもない数きてるんですが、わたしも本当にやり方わからなくて もうどうにもこうにも四六時中怒っちゃうって感じだったの。だけどある日突然怒りすぎてプツンッッってなにかが切れた音がして笑 限界突破ですね そこから見守るという態勢をとるようにしてみている。怪我、迷惑がかからない限りは基本的には見守る。急いでる時(朝とか)とかも見守ってみる。こちらが怒ってる時と、怒ってない時で学校に行けるまでの時間って変わらないんだと気付いたり」と説明。

さらに「もう怒るの意味ない、やめた。ってなったんだこれは実体験が自分自身にないとどうにもできないかもしれないなぁ。言葉で伝えても、はて?って感じになる人たくさんいると思うけど、そんな感じなのよ」と続けた。

夏菜は21年に一般男性と結婚。22年3月に第1子の女児を出産。23年8月に第2子の男児を出産し、2児の母でもある。