【JリーグオールスターDAZN CUP】J1EAST 2−2（4 PK 3） J1WEST（6月13日／MUFGスタジアム）

【映像】香川のスルーパス→乾のフィニッシュ

往年の名コンビが復活を果たした。かつてセレッソ大阪でともにプレーした香川真司と乾貴士が息の合ったパス交換から決定機を演出すると、ファンからは「同じチームにいるのエモい」と歓喜の声が上がった。

6月13日、17年ぶりのオールスターゲームとなる「JリーグオールスターDAZN CUP」が開催された。

3位決定戦は「J1EAST」と「J1WEST」によるJ1同士の対戦となり、多くのスター選手が集結。その中で元日本代表の2人が存在感を示した。

J1WESTが2−1とリードして迎えた18分、左サイドで細かくパスをつなぎながら攻撃を組み立てる。ボックス手前で香川がボールを受けると、縦へ抜け出した乾へスルーパスを供給。乾は巧みなコントロールから右足で切り返し、最後はニアサイドを狙ってシュートを放った。

惜しくもオフサイドの判定となったものの、セレッソ大阪や日本代表で阿吽の呼吸を見せてきた名コンビの連係はSNSでも大きな話題に。

「狭いところで楽しそう」「まさにオールスター」「贅沢」「ボール持った時はめっちゃワクワク」「またこの2人が同じユニフォームを着るところを見れるとは」「乾と香川が同じチームにいるのエモい」「香川に乾に高徳ってワールドカップじゃんｗ」など大興奮となった。

試合はPK戦の末、J1EASTが勝利。普段は同じピッチに立つ機会の少ないJリーグのスター選手たちによる夢の共演に、6万人を超える大観衆と視聴者は大いに沸いた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）