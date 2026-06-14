弁才天のチョコミント大福が夏限定で登場！爽やかな涼を味わう贅沢和スイーツ

暑い季節になると恋しくなるチョコミントフレーバー。今年の夏、フルーツ大福専門店として人気の弁才天から、期間限定の「チョコミントピーナッツ大福」が登場しました。弁才天が長年磨き続けてきた求肥づくりの技術を活かし、チョコレートとミント、さらに香ばしいピーナッツを包み込んだ新感覚の和スイーツです。爽やかな味わいと上品な口どけが楽しめる、この夏だけの特別な一品をご紹介します♪

弁才天ならではの求肥が生む特別な口どけ

弁才天といえば、果実の魅力を最大限に引き立てる薄くやわらかな求肥が魅力です。繊細な素材をやさしく包み込みながら、口の中では自然にほどけるような食感を実現しています。

今回発売される「チョコミントピーナッツ大福」も、そのこだわりの求肥技術から誕生しました。なめらかで伸びのある求肥が、チョコレートやミントの風味を包み込み、和菓子ならではの上品な味わいへと昇華しています。

フルーツ大福専門店として培った技術が活かされた、夏ならではの新しい挑戦に注目です。

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チョコ・ミント・ピーナッツの絶妙なハーモニー

価格：490円（税込）

大福の中には、北海道産生クリームを使用した濃厚でなめらかなガナッシュを使用。さらに香ばしくローストしたピーナッツを合わせることで、食感と香りのアクセントを加えています。

そこへ爽快感あふれるミントをプラス。鮮やかな青色が印象的なミントの風味が、チョコレートの甘さを引き立てながら後味をすっきりとまとめてくれます。

甘さ、香ばしさ、清涼感が重なり合い、一口ごとに異なる表情を楽しめるのも魅力。チョコミント好きはもちろん、普段チョコミントを食べない方にも試してほしい上品な仕上がりです。

販売期間：2026年6月10日～7月末

販売場所：弁才天店舗（一部店舗を除く）

夏だけの涼やかなご褒美スイーツ

近年人気が高まるチョコミントスイーツですが、和菓子との組み合わせはまだ珍しい存在です。弁才天の「チョコミントピーナッツ大福」は、和と洋の魅力をバランスよく融合させた一品として、特別感のある味わいを楽しめます。

冷やしていただくことで、より爽快なミントの香りと求肥のなめらかな食感が引き立ちます。仕事や家事の合間のご褒美タイムはもちろん、手土産や差し入れとしても喜ばれそうです。

期間限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

まとめ

弁才天の「チョコミントピーナッツ大福」は、こだわりの求肥と北海道産生クリーム入りガナッシュ、ローストピーナッツ、爽やかなミントが織りなす夏限定の特別な和スイーツです。

490円（税込）で楽しめる贅沢な味わいは、暑い季節の気分転換にもぴったり♡チョコミントの爽快感と和菓子のやさしい口どけを同時に楽しめる、この時期だけの涼やかなご褒美をぜひ味わってみてください。