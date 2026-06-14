◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽決勝 関大２―１慶大（１４日・神宮）

慶大（東京六大学）が関大（関西学生）に敗れ、２１年以来５年ぶり５度目の優勝を逃した。５投手の継投で関大打線を２点に封じたが、打線は関大のプロ注目左腕・米沢友翔（４年＝金沢）に５回までわずか２安打で無得点。８回に１点を返したが、わずかに優勝には届かなかった。

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慶大が目指した大学４冠の夢がついえた。１点を追う９回に無死一、二塁の好機を作る粘りを見せたが、無得点で頂点には届かなかった。主将の今津慶介内野手（４年＝旭川東）は、「関西大学の野球に一つ力が及ばなかった。好投手を最後まで打ち崩せなかったことが敗因」と受け止めた。

仲間の分まで勝ちたかった。今大会、今春リーグ戦の終盤に左手親指を骨折した４番・中塚遥翔（３年＝智弁和歌山）の「２」のユニホームが、慶大ベンチに掲げられた。中塚は「一緒に戦ってくれて、うれしい気持ちでいっぱい。みんなで自分を神宮球場に連れて行ってくれている感じがする」と感謝し、スタンドで声を張り上げたが頂点には届かなかった。今津は「彼のバットでここまで勝たせてもらっていた。彼のためにも優勝して、メダルを渡したかったが非常に悔しい」と唇をかんだ。

４冠こそならなかったが、今秋リーグ戦と明治神宮大会が残っている。「秋は必ずリーグ戦をまず優勝して、六大学の強さを全国の舞台で証明したい」。届かなかった１点の理由を追求して、もう一度、日本一に挑む。（小島 和之）