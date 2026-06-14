男子ゴルフの丸山茂樹（56＝セガサミーホールディングス）が14日、東京都港区のゴルフアイテムショップ「レザレクション青山本店」でトークショーを行い、MCを務めたゴルフタレントなみきを相手に、軽妙なトークを繰り広げた。

16年リオデジャネイロ五輪から五輪代表監督を務める丸山は過去の五輪の裏話を明かした。24年パリ五輪の後には、銅メダルを獲得した松山英樹から「丸山さん、ロスまで行きますよね。（五輪会場の）リビエラは好きなコースなので、そこまでは頑張りたい」と言われたそうで「じゃあ丸山も、そこまでは頑張りますということで、2028年のLA（ロサンゼルス五輪）の監督まで引き受けました」と続投を決断した経緯を明かした。

現役時代には2000年から9年間、米ツアーに参戦。通算3勝を挙げるなど日本のパイオニアとして実績を残した丸山。

「歴代の大統領、ブッシュのお父さんと息子、クリントン、オバマ、トランプの全員にお会いしてます。首相官邸には呼ばれたことがないけど、ホワイトハウスには行ったことがあるんです」とレジェンドならではのエピソードも披露した。

トークショーを開催した「レザレクション」と丸山は契約を結んでおり、16日には丸山が商品開発に携わる「丸山茂樹プロエディション」の第2段としてゴルフアイテム、アパレルなどが発売される。

第1段はグレー基調のシックなデザインだったが、今回は丸山が好きな明るい青系の「ミントブルー」を採用した。

ショップ内には色鮮やかなキャディーバッグ、ヘッドカバー、ポロシャツなどが展示されていた。

丸山は「出来上がるのに時間が掛かったけど、いい色が出た。僕もキャディーバッグやヘッドカバーを持っているので、おそろいで使ってほしい」とPRしていた。