「車輪疾駆の風々杯・Ｇ３」（１４日、玉野）

最終日１１Ｒでガールズケイリンの決勝が行われ、畠山ひすい（２４）＝神奈川・１２２期・Ｌ１＝が最終３角番手外から踏み上げて１着。今年３回目、通算１５回目の優勝を飾り、賞金５８万円を獲得した。切り替えて畠山を追った河内桜雪（群馬）が２着、河内を追走した永礼美瑠（愛知）が３着に入った。

周回中は２番手にこだわった畠山。最終的には打鐘４角過ぎから仕掛けた岡本二菜（東京）を追いかけ、内で粘る吉岡詩織（広島）と並走したが、最終３角から猛然と外を踏み、Ｖゴールを駆け抜けた。

「うまく流れに乗れました。脚もたまっていましたね」。２０２４年１２月に初めて玉野を走り、４場所目（１２走目）で初めての当所１着。２日続けて１着をもぎ取った。

最近はセッティングに試行錯誤している。「まだ出ていないんですよ。次（宇都宮＝２１〜２３日）までには出したいですけど…。ちゃんと出して、次こそは自力で優勝できるようにしたいです」。１２２期卒業記念レース覇者は、トップクラスと互角に渡り合えるように努力を惜しまない。