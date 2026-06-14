サッカー日本代表FW後藤啓介（21）が、13日放送の日本テレビ系「Going！Sports＆News」（土、日曜後11・55）にVTR出演し、自身初のW杯へ意気込みを語った。

シントトロイデン（ベルギー）では今季、11ゴール7アシストと大活躍。先月、W杯北中米大会に臨む日本代表に選出され、その後にフライブルク（ドイツ）への移籍も発表された。

各世代別の代表を経験し、昨年11月のガーナ戦で代表デビュー。森保一監督は「この1シーズンを見ただけでも、かなり成長しているなと。未来への期待を込めて選ばせてもらった」と、選出理由を説明した。

後藤自身は体力面、技術面でともに成長を感じているという。「18歳でベルギーに来て、その時は体がより細かったので、空中戦だったり、ロングボールとか全然勝てなくて」。苦しんだ時期を忘れず、「筋トレも増やしましたし、試合を重ねていくごとにポストプレーの質は成長したかなと思います」と話した。

具体的に感じたのは、ポストプレーの成長だという。「1タッチ、2タッチで味方を動かしながら、起点になりながらというのは、代表でもいいポストプレーというのはできていたので、シントでやっていることが代表でも出たかなって」と冷静に分析した。

代表4試合は、全て途中出場。ガーナ戦で森保監督から求められたのは、前線からプレッシャーをかけ続けることだった。「勝っている状況からの出場だったので、役割はゼロで抑えるということは求められました」。さらに「ゴールを取るより、前からのチェーシングの強度を落とさない。試合を締める役割が大きかった。しっかりタスクはこなせたと思う」と振り返った。

21歳は、今大会の日本代表では最年少。「日本を背負って戦うので、まずは日本が勝つこと」。最優先目標を掲げつつ、「FWなので、ゴールだったり結果につながるプレーをしたい気持ちもありますけど、守備だったり、つぶれ役でも何でも、チームが勝てるなら自分のやれることを出し切れればなって思います」と、献身的なプレーを誓った。

チームは日本時間15日、オランダと今大会初戦を戦う。