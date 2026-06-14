勝ち上がりへの鍵は「久保」

１１日に開幕したサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は１５日に初戦・オランダ戦を迎える。

２０１５年から２３年まで育成年代の日本代表監督を務め、現在はＪ２・ベガルタ仙台の監督を務める森山佳郎さん（５８）がオンライン取材に応じ、日本代表への期待を語った。（聞き手 是沢拓夢）

――ユースの監督時代に現代表選手の指導経験があるが、印象に残った選手は。

「絶対に代表に行くと思ったのは久保建英。認知、観察能力、ボールを扱うテクニック、創造性を考えても間違いないと。１３歳でユースに招集されたが、先輩にボールを出せと強く要求するし、持てば一歩目からゴールに向かっていった。中村敬斗も当時から強烈なシュートを持っていたし、鈴木彩艶（ざいおん）や菅原由勢（ゆきなり）などもいて、個性の強い集団だった」

――オランダ戦の展開をどう予想するか。

「守勢に回って日本のボールの保持率は低くなり、攻撃するチャンスは少ないと思う。ただ、日本は守ってからのカウンターを得意とするので、相性は悪くない」

――今大会、勝ち上がっていく上でのキーマンは。

「久保が鍵になる。狭いエリアでも周りと連係し、チームを引っ張ってほしい。相手の守備網を切り開ける存在だ」

――世界の強豪国と比べた日本代表の立ち位置は。

「今までは優勝と言っても周りの人は信用できなかったと思うが、日本代表はスペイン、ドイツ、ブラジルにも勝っており、優勝を目指せる。ベスト８となれば初めてだが、それでは満足できないのでは」

――今大会への日本代表への期待を。

「現代表はスピード、テクニックともに世界に通用するレベルで、頂点にどこまで近づけるかが問われる大会だ。指導した彼らがＷ杯という舞台で戦うことは本当にうれしい。前回の大会同様、日本中を熱狂させて、元気を届けてほしい」