グラビアアイドル・天羽希純が13日、自身のインスタグラムを更新。公開した写真が反響を呼んでいる。



【写真】まるで山に沿うように流れる髪 目を奪われるロングヘア

天羽は同日に行われた岩手県内のパチンコ店でのイベントに登場。「エヴァなう」と記し、パチンコ台の前でキャミワンピに襟だけがついた衣装で撮影したショットを披露した。座ったことでミニ丈のスカートがさらにギリギリになり、肌の露出は多め。タイトなデザインで膨らみがぎゅっと中央に寄せられ、超ボリューミーなスタイルになっている。



それだけではない。次の投稿ではイベントを終えて移動中と思われる座席での姿をアップ。上に薄手のパーカを羽織っているとはいえ、衣装はイベント時のままだった。「岩手ありがとうー」と感謝を表し、添えたのは何と新幹線の絵文字。しかも、バストアップの写真で上半身が大きくズームされたことで迫力の曲線と深い渓谷が目の前に迫ってくる。



同日のX(旧ツイッター)の投稿では様子がうかがえる一幕も。「やばいタクシーいなさすぎてヒッチハイクしようかマネージャーと相談している…」と状況を報告。最終的には近くのタクシー会社に連絡して「無事乗れました」と明かしている。



一連の投稿に、ファンからは「お疲れさまー」とねぎらいの声が寄せられたほか、SNSには「その格好のまま？」「安定の衣装のままなのね 笑」「これはけしからん！」と驚き交じりのコメントも。ほかにも「めちゃくちゃ可愛い」「隣に居たら見てしまう」など率直な意見も届いていた。



（よろず～ニュース編集部）