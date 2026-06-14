１３日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に女優の山口智子（６１）がゲスト出演。女優を始めたきっかけや、夫で俳優の唐沢寿明（６３）との出会いについて語った。

栃木市の老舗旅館の一人娘として育ち、短大進学で上京。「短大を卒業したら帰ってきなさいみたいな。お見合いして結婚して女将（おかみ）を継げと。人生はもう決まったレールが敷かれている感があって、だから自分の中では新しい出会いをどこかで求めていたんですよね」と山口。

「違う分野をやってみたいというのがあって、東京にいる時にモデル事務所の方に声かけていただいて、その時にオーディションの話をいただいて、朝ドラに引っ張り上げてもらった」と話した。

２３歳でＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（１９８８年）のヒロインに抜てき。ここで共演したのが当時２５歳の唐沢だった。

ＭＣのお笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次から「ご実家の方は何で帰ってこないのってならなかったんですか？」と問われると、「なったんですけど、旅館の女将が嫌で（東京に）逃げてきたんですけど、朝ドラのテーマが“旅館の女将”だったんですよ。錯覚に陥ってくれたみたいで」と笑いながら答え、「それで、夫とも出会っちゃって、結婚する流れになって、まあいいかみたいな感じにだんだんなって」と語った。

木村拓哉とダブル主演した大ヒットドラマ「ロングバケーション」（９６年）の前年に結婚。「だから、ロンバケの時は結婚してたんですよね」と話した。

その「ロンバケ」について、タレントのＹＯＵが「今でも見ちゃう」、タレントの島崎和歌子も「社会現象でしたよね」と絶賛すると、「最近、見直して感動してる」と山口。「今（見ると）本当におもしろい。当時はあまりに恥ずかしくて、直視できなかった。不思議なエネルギーで輝いていた」と振り返った。