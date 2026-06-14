NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）の主演を務める俳優の仲野太賀（33）が14日、ゆかりの兵庫県朝来市・和田山ジュピターホール大ホールで行われたトークショーに登壇した。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

「大河ドラマ『豊臣兄弟！』トークライブin朝来」。同市には、第21話「風雲！竹田城」（5月31日）で主人公・羽柴小一郎が“ほぼ無血開城”し、自身初の城代となった竹田城跡がある。この日、仲野も初見学した。同回においては、竹田城主・太田垣輝延に扮した父で俳優の中野英雄との本格的な親子初共演も実現した。

2006年、日本城郭協会選定による「日本100名城」の一つに。雲海に覆われれば、まさに“空に浮かぶ城”。「天空の城」「日本のマチュピチュ」の異名もある。

仲野は「竹田城はずっと来てみたかったので、見学ができてうれしいです。小一郎が初めて総大将として攻め込み、開城させたという思い出深いシーンの舞台となった場所ですし、もしかしたら秀長はこの道を通っていたのかなとか、この景色を見ていたのかなと想像しながら見学しました。井戸のあった場所や、時代によって造り直された石垣、当時から残っている石畳などを見て、色々勉強になりましたし、たくさんの要素から当時を連想し、ロマンを感じました」と感慨を明かした。