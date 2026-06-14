Ｊリーグ・川崎フロンターレのサポーターで、サッカーを愛する若手歌舞伎俳優・市川男寅（おとら、３０）が、このほど北中米Ｗ杯への思いを語った。

「もちろん日本人として、初戦（１５日）に勝ち点３が欲しいので勝利してもらいたい。でも、やっぱりＷ杯の初戦って特別で、何か起きるか分からない難しいものだと思います。相手も強豪オランダ。次のチュニジア戦（２１日）、スウェーデン戦（２６日）を考えると、初戦で最低限、勝ち点１（引き分け）に持ち込めれば」と願う。

“フロサポ”だが、ふだんから海外の選手にも注目。「今回は長友選手以外、全員海外から選ばれています。そのチームで活躍するのが当たり前の時代。言われている通り、史上最強のチームと思う。でも最強だからといって必ず勝てるわけでないのがサッカーの難しいところですね」

男寅は現在、東京・サンパール荒川大ホールで行われている歌舞伎鑑賞教室「仮名手本忠臣蔵」（２０日千秋楽）で、「解説 歌舞伎のみかた」を担当。学生など歌舞伎初心者に向けたナビゲーター役をつとめている。１５日（後５時半）には２００人を集めたトークライブ（サンパール荒川３階小ホール）も開催する。

◇市川 男寅（いちかわ・おとら） １９９５年１２月２７日、東京都生まれ。３０歳。市川男女蔵の長男。祖父は４代目市川左團次。２００３年５月、７代目市川男寅を襲名し、初舞台。１月の浅草新春歌舞伎では「梶原平三誉石切」で俣野五郎景久、「傾城反魂香」で土佐修理之助を演じ、注目された。慶大総合政策学部卒。旅好きで世界遺産検定一級を持つ異色の歌舞伎俳優。屋号は滝野屋。