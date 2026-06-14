現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）に出演中の女優・上坂樹里、生田絵梨花が１４日、神奈川・川崎市の「日本医科大学 武蔵小杉キャンパス」でスペシャルトークショーを行った。

上坂のもとには、作品についての感想が日々届いているという。中でも、「『風、薫る』の作品のテーマである看護に関わっている方からいただくのがうれしい」と喜んだ。

この日は約３８０人が来場。生田は作品の魅力を「私たちが看護に守られながら健康に生活できているというのは、この時代を生きる人たちの人生をかけた汗と涙の上に成り立っているんだなということをドラマを通して感じられる」とＰＲした。

トークショーでの２人の主なコメントは以下の通り。

▼上坂樹里（大家直美役）

放送が進むにつれて、「毎日見てるよ」など、いろんな声をいただく機会が増えたので、その声をいただきながら撮影している環境がすごく幸せです。さまざまな世代の方から感想をいただきますが、「風、薫る」の作品のテーマである看護に関わっている方からいただくのがうれしいです。

この作品は人との出会いがすごく丁寧に描かれていて、見ている方が「この人に共感出来る」とか、「こういう考えはなかったな」とか、そうした感情移入をしながら楽しめると思うので、そこが大きな魅力だと思っています。

放送では今後、実習も終わりに近づき、その先にそれぞれみんなが看護について「自分はどうしたいか」、「どういう人生を歩んでいきたいか」を考えるところも見どころですし、直美は自分の母親や家族というワードについて考える日も多くなっているので、その部分にも注目して見ていただけたらいいなと思います。

▼生田絵梨花（玉田多江役）

いろんなお仕事の現場や、皆さんからのコメントでたくさん「放送見ているよ」と声をいただきますし、実際に看護に携わる方々からもメッセージをいただいたりして、こういう方々の力になれていて、作品に携われているのがうれしいなと日々感じています。

私たちが看護に守られながら健康に生活できているというのは、この時代を生きる人たちの人生をかけた汗と涙の上に成り立っているんだなということをドラマを通して感じられるのが魅力だと思います。

今後は、一度看護をやめることを考えた多江が、「自分は看護の道を生涯かけて志すんだ」と決意して、どのようにその道をたどっていくのか、りんさん（見上愛）と直美さんとどう関わって看護の道を切りひらいていくのかというのを楽しんでいただきたいです」