俳優の渡辺謙が、大人気アーティストとのレアなツーショットを公開した。

渡辺は１４日、自身のインスタグラムを更新。「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６ 行って来ました。一堂に介したミュージシャン達の素晴らしいパフォーマンスと笑顔に楽しませて貰いました」と記し、音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」で、主要部門の「最優秀アルバム賞」を受賞したシンガー・ソングライターの藤井風（Ｆｕｊｉｉ Ｋａｚｅ）とのツーショットを投稿。

「音楽って世代もジャンルも超えて届くなと。田中泯さんとも同窓会できました」とつづり、映画「国宝」などで共演した俳優・田中泯や東京スカパラダイスオーケストラとのショットもアップした。

この投稿には「風さんのびっくり、嬉しいお顔がとってもいいかんじでしあわせのお裾分けいただきました」「なんてスペシャルなお２人 ステキです」「お二人の並んでる姿が素敵過ぎです」「最高にかっこいい」「渡辺謙さんが藤井風くんの音楽を新幹線の中で聴いている あの言葉は日本いや世界に刺激を受けたと思います」「謙さんも、風さんのファンだなんて」「素敵なお写真」などのコメントが寄せられた。