◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝 関大２―１慶大（１４日・神宮）

関大（関西学生）が５４年ぶり３度目の優勝を遂げた。

決勝終了後に表彰選手が発表され、最高殊勲選手賞に関大のエースで４試合に先発して３勝を挙げた米沢友翔投手（４年＝金沢）、最優秀投手賞には、準決勝の東北福祉大戦で大会記録に並ぶ８連続奪三振をマークした慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）が選ばれた。渡辺は、計１３回３分の１を投げて自責点ゼロで、防御率０・００だった。

渡辺和の主な一問一答は以下の通り。

―決勝は登板機会がなく、準優勝という結果だった。

「勝てた試合だったので。やっぱり悔しいです」

―試合途中でブルペンで肩を作るシーンもあった。

「同点か勝ち越し、１点ビハインドでもいく可能性はあるなと思いました。いつでも行けるように作っていました」

―いまどんな感情が大きいか。

「昨日投げたとはいえ、関大の米沢くんは今日も投げている。僕は実際投げていないので、そこでチームが負けてしまったら、僕は何もできなくて無力さを感じている。もっと２連投とか関係なく、投げられたら良かったと思います」

―勝敗を分けた点をどう分析をしているか。

「凡事徹底というか、打撃でいうと送りバントだったりとか大事なところ。ピッチャーであれば、先頭バッターに全力をかけきれていたかとか。関大さんのピッチャー陣は、どんな打順でも全力でという感じもありましたし、そういうところは少し差は出たかのかなと思います」

―関大のエース・米沢は同じ４年生の左投手だが、どう見えていた。

「試合を支配する能力、先発としての責任を果たす能力というのが、非常に優れているなと思いました」

―今春の自身の投球を総括してどう感じている。

「１試合１試合の内容を見ると、『この失点は無駄だったな』というのが毎試合ありました。『ここのボール球は無駄だったな』とか、『この球じゃなかったかもな』とか、そういうのもあった。そういうところも突き詰めていきたい。課題を挙げるならば変化球。落ちる球のコントロール、精度を突き詰められるかなと思います」