【大学選手権】慶大・渡辺和大「何もできなくて無力さを感じている」最優秀投手賞獲得も決勝登板なく準Ｖ
◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝 関大２―１慶大（１４日・神宮）
関大（関西学生）が５４年ぶり３度目の優勝を遂げた。
決勝終了後に表彰選手が発表され、最高殊勲選手賞に関大のエースで４試合に先発して３勝を挙げた米沢友翔投手（４年＝金沢）、最優秀投手賞には、準決勝の東北福祉大戦で大会記録に並ぶ８連続奪三振をマークした慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）が選ばれた。渡辺は、計１３回３分の１を投げて自責点ゼロで、防御率０・００だった。
渡辺和の主な一問一答は以下の通り。
―決勝は登板機会がなく、準優勝という結果だった。
「勝てた試合だったので。やっぱり悔しいです」
―試合途中でブルペンで肩を作るシーンもあった。
「同点か勝ち越し、１点ビハインドでもいく可能性はあるなと思いました。いつでも行けるように作っていました」
―いまどんな感情が大きいか。
「昨日投げたとはいえ、関大の米沢くんは今日も投げている。僕は実際投げていないので、そこでチームが負けてしまったら、僕は何もできなくて無力さを感じている。もっと２連投とか関係なく、投げられたら良かったと思います」
―勝敗を分けた点をどう分析をしているか。
「凡事徹底というか、打撃でいうと送りバントだったりとか大事なところ。ピッチャーであれば、先頭バッターに全力をかけきれていたかとか。関大さんのピッチャー陣は、どんな打順でも全力でという感じもありましたし、そういうところは少し差は出たかのかなと思います」
―関大のエース・米沢は同じ４年生の左投手だが、どう見えていた。
「試合を支配する能力、先発としての責任を果たす能力というのが、非常に優れているなと思いました」
―今春の自身の投球を総括してどう感じている。
「１試合１試合の内容を見ると、『この失点は無駄だったな』というのが毎試合ありました。『ここのボール球は無駄だったな』とか、『この球じゃなかったかもな』とか、そういうのもあった。そういうところも突き詰めていきたい。課題を挙げるならば変化球。落ちる球のコントロール、精度を突き詰められるかなと思います」